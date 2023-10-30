Финансовые новости: Банки реструктурировали около 230 тыс. кредитов граждан на 128,7 млрд рублей: итоги III квартала

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В июле — сентябре 2023 года спрос на реструктуризацию кредитов со стороны граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) вырос незначительно.

В основном задолженность граждан банки реструктурировали по собственным программам. В III квартале согласно законам о кредитных и ипотечных каникулах было изменено 9,7 тыс. кредитных договоров на общую сумму 5,6 млрд рублей.

Кроме того, банки предоставили кредитные каникулы военнослужащим и членам их семей — почти по 30 тыс. кредитов на 10,2 млрд рублей.

По кредитным договорам субъектов МСП за III квартал проведено более 3 тыс. реструктуризаций, сумма которых превысила 156 млрд рублей.

Более подробно читайте в бюллетене «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса».