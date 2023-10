Финансовые новости: Банки реструктурировали около 230 тыс. кредитов граждан на 128,7 млрд рублей: итоги III квартала

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В июле — сентябре 2023 года спрос на реструктуризацию кредитов со стороны граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) вырос незначительно.

В основном задолженность граждан банки реструктурировали по собственным программам. В III квартале согласно законам о кредитных и ипотечных каникулах было изменено 9,7 тыс. кредитных договоров на общую сумму 5,6 млрд рублей. Кроме того, банки предоставили кредитные каникулы военнослужащим и членам их семей — почти по 30 тыс. кредитов на 10,2 млрд рублей. По кредитным договорам субъектов МСП за III квартал проведено более 3 тыс. реструктуризаций, сумма которых превысила 156 млрд рублей. Более подробно читайте в бюллетене «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI