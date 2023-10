Тренинги предпринимательских компетенций: итоги октября 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Несмотря на то, что до конца 2023 года остается еще два месяца, тренинги предпринимательских компетенций — часть бизнес-экосистемы Физтеха — подвели промежуточные итоги по количественным показателям проекта: географии проведенных тренингов, числу участников по федеральным округам и по месяцам.

За этот год удалось обучить 49 693 студентов основам техпредпринимательства: тому, как формировать план запуска умного бизнеса и собирать команду для стартапа. Кроме Центрального федерального округа, где тренинги прошли более 12 тысяч бакалавров, магистрантов и аспирантов, лидерами по числу участников стали Приволжский и Сибирский ФО, в которых показатели шагнули за отметки в 5 и 9 тысяч студентов соответственно. Рекордные месяцы по числу участников тренингов в текущем году — май и октябрь, на которые пришлись 70% студентов-предпринимателей.

Образ тренингов и предпринимательства среди прошедших складывается из оценок участников в процессе входного, выходного тестирования и формы обратной связи: более трети студентов (67%) отмечают полезность полученных на бизнес-игре знаний и навыков, а их доступность — три четверти начинающих стартаперов (75,7%). Если перед прохождением тренингов только 29% могут с уверенностью сказать, что обладают всем необходимым бэкграундом для открытия собственного бизнеса, то по прохождении тренинга их количество увеличивается до 44% — это почти половина, то есть 24 тысячи студентов за этот год.

Также более 50% прошедших тренинги предпринимательских компетенций планируют в будущем заняться собственным стартапом, а у 6% уже есть свой бизнес-проект — деловая игра станет для них полезным опытом, так как почти три четверти отметили в опросе, что будут использовать в своей деятельности инструменты, методики и практики техпредпринимательства, о которых узнали от тренеров.

Тренинги предпринимательских компетенций проводятся в формате деловой игры и предлагают студентам-участникам за несколько часов пройти весь путь предпринимателя: от генерации идей и разработки гипотез до построения бизнес-процессов внутри стартапа и продажи его крупной компании. Тренинги — часть федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» по поддержке и развитию молодых профессионалов в сфере инновационного бизнеса на базе вузов. Оператором тренингов выступает МФТИ.

