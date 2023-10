Твой ход: политехники стали участниками Всероссийского проекта

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Северо-Западном федеральном округе стартовал Окружной этап Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», который реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Событие прошло на базе Молодёжного центра Архангельской области и собрало более 600 студентов.

На нем присутствовали и наши политехники — представители команд студенческих инициатив. Таких как «Траектория адаптации», «Кейс Академия», «Эксперимент 619», «Студенческий хакатон EESTech Challenge», «Образовательные мастер-классы по химии для школьников «С чего начиналась химия?» и многие другие.

В ходе программы ребята проходили финальные испытания по защите своих проектов конкурсного трека «Делаю» третьего сезона и тестирование лидеров команд.

Данный трек направлен на поддержку и развитие проектов молодёжи, которая хочет жить и работать в России на благо своего региона. Также студенты принимали участие в образовательных модулях, нетворкингах и культурной программе.

По результатам окружных этапов в других регионах России будут определены топ-200 участников трека «Делаю», которые получат статус победителя Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход».

Политехники привезли с собой новые знания и идеи по совершенствованию студенческих проектов, мотивацию и желание масштабировать и улучшать молодежные проекты в нашем университете.

Консультирование, сопровождение и экспертную поддержку студентам оказывали специалисты Центра проектной деятельности молодежи «Точка кипения — Фаблаб».

