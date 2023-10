Студенты НГУ начали работу над проектами в новом сезоне ШИФТ Лаб

Source: MIL-OSI Russian Language News

Лаборатория ШИФТ (ШИФТ Лаб) — это проект компании ЦФТ, в рамках которого участники под руководством наставников разрабатывают прототипы IT-продуктов, близких к бизнесу ЦФТ. Продолжительность проектов — от трёх месяцев до одного года, во время работы над ними студенты получают именную стипендию.

НГУ не первый год является партнёром ШИФТ, а студенты и выпускники вуза активно участвуют в проекте и приходят работать в ЦФТ.

20 октября состоялось открытие нового сезона ШИФТ Лаб. Организаторы собрали 100 человек — онлайн и офлайн. Обычно церемония открытия проходит в НГУ — у ШИФТ здесь есть своя аудитория, но в этом году организаторы решили отойти от привычного формата и пригласили участников в офисы ЦФТ. Ребятам из Новосибирска HR-кураторы провели экскурсию по офису, показав самые интересные локации: уютные переговорки, собственную студию звукозаписи и соляную пещеру.

После экскурсии собрались в конференц-зале, где познакомились с кураторами проектов, узнали, как будет строиться работа и что ждёт участников «после Лабы» (спойлер: опыт, комьюнити, а некоторых — оффер в команду

