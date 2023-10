Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

«Роснефть» провела V научно-практическую конференцию по вопросам гидрогеологии, объединив более 200 российских и зарубежных экспертов в этой области. Организатором конференции традиционно выступил научный институт Компании в Ижевске.

Достижение лидирующих позиций в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды – одна из приоритетных задач стратегии «Роснефть-2030». Компания уделяет пристальное внимание рациональному использованию водных ресурсов.

Конференция «Роснефти» по вопросам гидрогеологии является первой отечественной площадкой для обмена передовым опытом по использованию водных ресурсов при разведке и эксплуатации месторождений углеводородного сырья.

В рамках мероприятия эксперты обсудили ряд важнейших задач, которые стоят перед российским нефтегазовым комплексом. В частности, были рассмотрены практические методы оценки качества опытных гидрогеологических работ на нефтяных месторождениях, перспективы разработки месторождений промышленных вод на объектах нефтегазодобычи, а также лучшие практики интерпретаций гидродинамических исследований водозаборных и поглощающих скважин.

Специалисты Компании презентовали уникальный программный комплекс «РН-Аква» для проектных работ, связанных с нефтяной гидрогеологией. На конференции также были представлены доклады, посвященные применению гидрогеосейсмологического метода как основы для повышения надежности краткосрочных прогнозов землетрясений.

Справка: На базе научного центра в Ижевске с 2018 года функционирует специализированный институт по гидрогеологии НК «Роснефть». Институт выполняет комплексные работы по гидрогеологии в регионах деятельности «Роснефти», разрабатывает корпоративные методические материалы и программное обеспечение по направлению специализации.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

30 октября 2023 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI