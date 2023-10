«Роснефть» презентовала современные ИТ-разработки на конференции в Уфе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Научный институт «Роснефти» в Уфе провел ежегодную масштабную конференцию «Цифровые технологии в добыче углеводородов: цифровая независимость». Мероприятие собрало рекордное количество участников – более 700 профильных специалистов из России, Белоруссии и Узбекистана. В онлайн-формате к работе конференции подключились порядка 2000 человек. На мероприятии было представлено более 200 докладов. В центре внимания – современные ИТ-решения, инновационные технологии в области разведки и добычи углеводородов, успешные примеры цифрового моделирования.

ИТ-разработчики корпоративного научного института продемонстрировали возможности 13 наукоёмких программных продуктов «Роснефти» на технологической сессии. Впервые широкой публике был представлен новый функционал программного комплекса РН-СИГМА — 3D/4D геомеханическое моделирование. 4D-модели помогают точнее определять безопасную траекторию бурения и режимы работы скважин, эффективнее применять технологию гидравлического разрыва пласта, что способствует более рациональной разработке месторождения.

Участники конференции проявили высокий интерес к соревнованиям, которые проходили на цифровых тренажерах, использующих ПО «Роснефти» – гидродинамический симулятор РН-КИМ и информационную систему РН-КИН.

Специалисты смогли бросить вызов искусственному интеллекту, соревнуясь в получении максимального дебита углеводородов. Для этого в симуляторе РН-КИМ необходимо было оптимально разместить скважины на площади нефтяной залежи. Победителей определяли по объему добычи нефти.

В соревнованиях по разработке месторождений в программном комплексе РН-КИН участникам необходимо было на основе анализа ограниченного объема исходных данных о геологическом строении месторождения сформировать эффективную систему его разработки, увеличить объемы добычи нефти и экономику проекта.

Также в рамках конференции состоялась секция, посвященная подготовке кадров для нефтегазовой отрасли. «Роснефть» помогает учебным заведениям готовить специалистов с ИТ-компетенциями: открывает собственные кафедры в вузах, принимает участие в формировании учебных программ. В Уфе в двух университетах – УГНТУ и УУНиТ – научным институтом Компании созданы 9 базовых и выпускающих кафедр. «Роснефть» безвозмездно передала более 3900 образовательных лицензий на свое ПО в 23 российских университета, более 300 преподавателей прошли обучение по работе в наукоемких программных продуктах. На конференции представители вузов поделились опытом применения ПО в учебном процессе.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

24 октября 2023 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI