«Реализация проекта “Великий Волжский путь” позволит регионам стать технологическими лидерами»

В октябре рабочая группа комиссии Госсовета РФ по направлению «Транспорт» одобрила концепцию программы «Великий Волжский путь» (ВВП). Концепция была разработана факультетом городского и регионального развития НИУ ВШЭ в рамках государственного задания. Она подразумевает развитие транспортного, туристического промышленного потенциала волжских регионов, а также создание цифрового двойника великой русской реки. Проект «Великий Волжский путь» отличается необычайно широким охватом территории. В него по рекомендации рабочей группы должны войти акватории основных водных путей европейской части России — от Беломорско-Балтийского канала и Финского залива в Ленинградской области до выхода в Каспийское и Черное моря, то есть почти вся единая глубоководная система европейской части России. Эти акватории располагаются на территориях 24 субъектов Российской Федерации. В качестве драйвера развития территории рассматривается международный транспортный коридор «Север — Юг».

«Волга всегда была одной из главных хозяйственных артерий нашей страны: на территории проекта находятся мощные индустриальные центры и 9 из 16 городов-миллионников РФ, — отметил директор Центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ), декан ФГРР НИУ ВШЭ Евгений Михайленко. — Потенциал этой территории огромен, но на сегодняшний день используется не до конца. В нашем проекте предложены решения и инструменты для восстановления речного флота и роста пассажиро- и грузопотоков, увеличения турпотока, оздоровления водоемов и повышения качества городской среды регионов. Реализация проекта “Великий Волжский путь” даст мощный синергетический эффект, позволит регионам стать технологическими лидерами, обеспечит рост экономики и социального самочувствия населения». В отличие от былых времен, сегодня водные пути используются всего на 20–30% относительно своей пропускной способности, несмотря на перегрузку автомобильных и железнодорожных путей. Снятие ряда узких мест на существующих водных путях вкупе с оптимизацией тарифной системы позволит увеличить перевозки. Сейчас основной объем перевозок — это строительные грузы (пик таких перевозок приходится как раз на речную навигацию: эти объемы можно увеличить с 18 до 31 млн тонн в год), есть потенциал увеличения перевозок зерна, леса, калийных и комплексных удобрений.

Но что действительно сегодня связывает воедино старинные водные пути — это туризм. Здесь предлагается радикальное улучшение инфраструктуры, включая строительство и реконструкцию причальных сооружений, развитие прибрежных районов городов, развитие современных сервисов, включая межрегиональную стыковку расписаний водного и наземного пассажирского транспорта, создание единого цифрового сервиса покупки билетов, введение единой карты волжского туриста (единый билет на посещение достопримечательностей в разных регионах). Если сегодня туризм по Волге ассоциируется с круизами, которые интересны скорее более возрастной аудитории, то команда ФГРР предложила проект развития туризма для молодежи («Точки отрыва»), включающий развитие существующих и создание новых площадок для активного и экстремального туризма (скейт-парки, инфраструктура для занятий горными лыжами, сноубордом, дайвингом и фридайвингом и др.). Всего предложены системы мероприятий по семи направлениям. Помимо транспорта и туризма это и развитие инновационного судостроения: регионы проекта призваны стать драйверами восстановления речного флота России. Для этого есть хороший потенциал — от институтов подготовки кадров и проектных бюро до судостроительных предприятий. Представлены перспективы строительства современных, экологически чистых судов с двигателями на СПГ и электротяге. Разработано предложение по созданию «Цифрового двойника Волги». Автоматизированный мониторинг уровня воды должен служить согласованию интересов разных водопользователей, а мониторинг состояния гидротехнических сооружений — обеспечить больший уровень безопасности. Представлены проекты в сфере рыбоводства и рыболовства (в частности, по производству отечественных кормов для рыбоводства), по снятию административных барьеров в сфере межмуниципального сотрудничества. В сфере экологии, помимо мер по решению насущных, срочных проблем, предложен долгосрочный, до 2050 года, проект по стимулированию разработки и внедрения системы комплексного оздоровления водных объектов, включая очистку донных отложений — одну из самых нерешаемых проблем волжского бассейна. Если данный проект удастся осуществить, регионы ВВП не только будут чище и комфортнее для проживания, но и станут лидерами в сфере технологической промышленности, поставщиками технологий и консультантов для очистки водоемов как нашей страны, так и других государств.

