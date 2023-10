Проект «Роснефти» в области сейсморазведки стал лауреатом Международного конкурса «Арктика-2023»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Совместный проект НК «Роснефть» и негосударственного института развития «Иннопрактика» по разработке технологии морской широкополосной сейсморазведки получил диплом лауреата Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок «Арктика-2023».

Технология позволяет сократить производственный цикл геологоразведочных работ, а также повысить информативность и качество получаемых геофизических данных. Таким образом, исследователи получат наиболее полную геологическую информацию о строении континентального шельфа в труднодоступных и пока малоизученных регионах российской Арктики.

В настоящее время тестирование технологии широкополосной сейсморазведки выполняется в арктических морях совместно с Федеральным агентством по недропользованию (Роснедра) на сейсморазведочном судне «Академик Лазарев».

Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

Международный конкурс ежегодно проводится при поддержке Министерства энергетики РФ. Его задача – способствовать созданию устойчивого социально-экономического развития и освоения Арктики и континентального шельфа, стимулированию научной, научно-технической и инновационной деятельности, созданию условий для внедрения в производство разработок, представляющих интерес для развития научно-технического потенциала России. Победителей определяет экспертная межведомственная комиссия, в состав которой вошли ведущие ученые Российской академии наук, представители федеральных органов исполнительной власти, ведущих научных, исследовательских, конструкторских и проектных институтов России.

