Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

26 октября 2023 года в Аналитическом центре при Правительстве РФ прошел круглый стол «Стартап-проекты в вузах: университетские стартап-студии и программа стартап как диплом», в котором приняли участие представители Государственного университета управления.

На заседании присутствовали представители органов государственной власти, ведущих университетов страны, основатели университетских стартап-студий, участники федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», представители бизнес-сообщества, молодые предприниматели и общественные деятели. От ГУУ мероприятие посетили директор университетского бизнес-инкубатора Дмитрий Рогов и студентка 4 курса, финалистка Eventiada Awards Варвара Карамышева. Круглый стол стал площадкой для конструктивного обмена мнениями и интенсивного нетворкинга.

Открыла заседание заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, эксперт клуба Лидеров России «Эльбрус» Анастасия Пермякова, рассказав о мерах поддержки молодых студентов и ученых-предпринимателей.

Генеральный директор ООО «Южная фабрика стартапов» Алексей Поддубский поделился своим опытом создания стартап-студии на площадке Южного федерального университета, рассказал о механизмах мотивации студентов к предпринимательской деятельности, текущих проектах и кооперации с вузами.

О сложностях при организации студенческих стартапов рассказал руководитель направления коммерциализации наукоемких разработок Школы инноватики и предпринимательства НИУ ВШЭ Андрей Цымбал. Тему продолжила проректор по развитию и взаимодействию с государственными органами ГАУГН Екатерина Авдеева.

Модератор сессии, доктор педагогических наук, профессор, член Комиссии Генерального совета партии «Единая Россия» по образованию и науке Тамара Михайлова в своем выступлении сделала акцент на участии молодых специалистов в трансформации общеобразовательных программ по дисциплине «Физическая культура». К дискуссии на тему популяризации здорового образа жизни в молодёжной среде присоединился общественный деятель, спортсмен, блогер Максим Щербаков с предложением вывести ЗОЖ в одно из направлений студенческих сатрапов, в первую очередь – для проектных офисов профильных университетов.

Директор и научный руководитель магистратуры Института маркетинга и предпринимательства МГИМО МИД России Ольга Хотяшева рассказала о своем опыте подготовки ВКР студентов в виде стартап-проектов и программе «Стартап как диплом».

Завершил работу круглого стола Генеральный директор Центра оценки и развития проектного управления Юрий Ким, затронув очень важную тему в области молодежного предпринимательства. Он рассказал, какими компетенциями должен обладать студент-руководитель стартап-проекта, чтобы его инициатива оказалась коммерчески успешной и жизнеспособной на рынке.

Доклад каждого спикера сопровождался активной дискуссией. А когда была затронута тема спорта и медицины, к обсуждению подключилась студентка ГУУ Варвара Карамышева. Её проект в области генетики m.GEN вызвал огромный интерес как у представителей стартап-студий других университетов (Варвара получила приглашение в бизнес-акселератор для проектов по медицине), так и у предпринимателей из сферы биотеха, которые также принимали участие в круглом столе.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI