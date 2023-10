Правительство усовершенствовало систему научной аттестации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

26 октября 2023 года Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление №1786, вносящее изменения в Положение о присуждении учёных степеней.

Постановление вносит усовершенствования в систему научной аттестации. Теперь аспиранты-очники, имеющие не менее 10 научных публикаций, значимых для развития науки, техники и технологий, смогут при желании представлять на защиту диссертацию в виде доклада, содержащего обзор таких статей. Тем самым аспиранты смогут уделять больше внимания своим исследованиям и быстрее выходить на защиту кандидатской диссертации.

В 2021 году подобный порядок защиты диссертации был установлен для соискателей учёной степени доктора наук. Тогда было определено, что у соискателей докторской степени в области гуманитарных, экономических и общественных наук должно быть не менее 50 научных публикаций. Отныне это правило будет распространяться и на другие научные области. Таким образом, для всех учёных, защищающих докторскую диссертацию, устанавливаются одинаковые требования.

Кроме того, появится возможность создавать «разовые» советы для защиты конкретных научных работ, специфика которых не совпадает с компетенциями постоянно действующего диссертационного совета.

Также за счёт поэтапного внедрения электронного документооборота при представлении аттестационных дел соискателей ученых степеней будет заметно ускорен процесс государственной научной аттестации. С конца октября 2023 года до 15 апреля 2024 года вместе с бумажной копией диссертационные советы будут представлять в Минобрнауки электронные версии дел через Федеральную информационную систему государственной научной аттестации. После указанного срока аттестационные дела будут рассматриваться только в электронном виде.

