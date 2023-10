Политех взял «серебро» на олимпиаде по инженерной и компьютерной графике

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Балтийском государственном техническом университете «Военмех» им. Д.Ф. Устинова прошла региональная студенческая олимпиада по инженерной и компьютерной графике (начертательная геометрия). Она проводится ежегодно Комитетом по науке и высшей школе Санкт-Петербурга среди высших учебных заведений города. Главная цель состязаний — развитие научной деятельности молодежи.

Политех представляли студенты Кирилл Хитушкин (ИММиТ, 3 курс), Ангелина Глухова, Дарья Отинова (ИСИ, 2 курс), Денис Брюханов, Тимур Галанин, Ирина Драчкова и Георгий Дубровский (ИММиТ, 2 курс).

За отведённое время студенты должны были решить две задачи по начертательной геометрии и выполнить задание по инженерной графике, продемонстрировав не только знание основных стандартов ЕСКД, принципов нанесения размерной информации на чертеже и теории проекционного геометрического моделирования, но и умение воспринимать и анализировать представленную в графическом виде информацию, мыслить комплексно и творчески, а также собраться в нужный момент.

Для большинства участников эта олимпиада была первым опытом. Ребята усердно готовились и не подвели. Команда Политехнического университета заняла второе место среди 13 вузов Петербурга. Кроме того, два студента стали победителями в личном зачете. Кирилл Хитушкин занял второе место, уступив победителю всего 0,1 балла, Денис Брюханов — завоевал «бронзу».

К моему удивлению, несмотря на то что задачи я видел впервые, они не выглядели страшно. Наверное, потому что мы много готовились. Всё выглядело понятным, нужно было лишь сообразить пару деталей и реализовать их на бумаге. После первой задачи была вторая, после второй третья. Больше всего времени потратилось на третью, потому что чертёж требует точности, а точность требует времени. Но в итоге всё сложилось удачно. Олимпиада не показалось какой-то невозможной, а сам формат проведения был понятным и справедливым. Конечно, олимпиада заняла много времени и сил, но было интересно , — поделился впечатлениями Денис Брюханов.

Представляли команду на олимпиаде преподаватели ВШДиА — доценты Татьяна Маркова (руководитель команды), Елена Князева и Михаил Кокорин.

