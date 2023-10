НИУ ВШЭ занял первое место по 11 предметам среди российских вузов в Шанхайском рейтинге

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Высшая школа экономики стала лидером в списке российских университетов в Шанхайском рейтинге по 11 предметам. В 7 из них Вышка — единственный представитель России. Университет впервые вошел в список лучших университетов в предметной области «коммуникации» и вернулся в список по социологии.

В области математики Вышка сохранила высокие позиции (51–75-е места) в мировом рейтинге, университет продолжает удерживать лидерство среди российских вузов. Вышка также осталась в своей группе в биологических науках (301–400) и государственном управлении (151–200).

В сфере политических наук и экономики вуз улучшил показатели (группы 76–100 и 151–200 соответственно). В сфере образования и менеджмента Вышка продемонстрировала значительный рост, перейдя в группу 301–400 по обоим направлениям. В области делового администрирования Высшая школа экономики также улучшила свои показатели, переместившись в группу 151–200.

Впервые университет включили в рейтинг по коммуникациям (группа 201–300). Кроме того, Вышка вернулась в топ вузов по социологии (151–200). В обоих списках НИУ ВШЭ — единственный вуз из России.

