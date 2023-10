На автомобильно-дорожном факультете состоялись магистерские слушания

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Пленарное заседание конференции на полигоне «Умный труд»

На автомобильно-дорожном факультете 26 и 27 октября состоялась VIII Национальная (Всероссийская) научно-практическая конференция «Магистерские слушания». Она была традиционно приурочена ко дню основания автомобильно-дорожного факультета СПбГАСУ (7 октября) и ко Дню автомобилиста, который в этом году отмечался 29 октября.

Основная цель конференции – предоставить обучающимся в магистратуре площадку для обсуждения результатов своих исследований в среде коллег и профильных специалистов.

Работа конференции была организована по секциям «Автомобильные дороги, мосты и тоннели», «Дорожные и строительные машины», «Техническая эксплуатация автотранспортных средств», «Технология транспортных процессов» и «Техносферная безопасность».

Всего на секциях было представлено около сотни докладов. Участвовали магистранты СПбГАСУ и других профильных вузов из Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Волгограда, Орла, Архангельска, Воронежа, Ростова-на-Дону и других городов. Иногородние участники могли принять участие в конференции по видеосвязи.

Заседание секции транспортных систем

Вопросы техносферной безопасности в этом году рассматривались на конференции впервые. Им было посвящено пленарное заседание «Инновационные технологии техносферной безопасности транспортных систем», а также соответствующая секция.

В рамках пленарного заседания, которое прошло на полигоне «Умный труд», состоялось открытие инновационных защитных модулей (ограждений) POLYSAFE. Участники побывали на экскурсии по полигону и учебной станции технического обслуживания, познакомились с цифровым аналогом полигона, созданным с помощью VR-технологий.

С использованием одной из инсталляций полигона прошёл интерактивный мастер-класс по оказанию первой помощи пострадавшим.

Доклад Андрея Никулина

Директор полигона «Умный труд», заведующий кафедрой техносферной безопасности СПбГАСУ Андрей Никулин выразил уверенность, что данная тематика станет неотъемлемой частью следующих конференций и будет развиваться, в том числе, в контексте автомобильного транспорта.

По результатам конференции выйдет сборник докладов с индексацией в РИНЦ.

