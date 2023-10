Напиши письмо – поддержи военнослужащих России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Государственный университет управления приглашает всех неравнодушных присоединиться к Всероссийской военно-патриотической акции «Пишу тебе, Герой!».

Главная цель мероприятия – оказание моральной поддержки бойцам на передовой и мобилизованным военнослужащим.

В рамках акции предлагаем подготовить в адрес военнослужащих- участников специальной военной операции поздравления с Днем народного единства, Днем Героя Отечества и другими знаменательными праздниками.

Письма следует направлять по адресу: 103400, Москва-400 с пометкой «Письмо солдату» (отправка корреспонденции осуществляется на безвозмездной основе).

Отклики военнослужащих свидетельствуют о высокой востребованности такой формы поддержки.

Событие реализуется Министерством обороны России при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

