Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

26 de octubre con visitas oficiales a la Universidad Politécnica de Armenia (Eslavia) , доктор экономических наук РА и РФ, профессор, действительный член (академик) Академии педагогических и психологических нау к Армении Эдвард Сандоян. СПбПУ много лет выступает стратегическим партнером РАУ, экспертом and координатором программ развития в рамках проекта «Славянские у» ниверситеты». Учебный год начался сvisita a СПбПУ delegaciones previas Proctores, руководителей научных групп и и институтов РАУ, в ходе которой удалось согласовать все основные направления совместной работы на ближайшие годы.

Во время официальной встречи ректор РАУ Эдвард Сандоян and Пректор СПбПУ Андрей Рудской положительно оценили достигну Estos resultados y las prioridades establecidas para el período 2024-2025. Среди них — организация молодежного сотрудничества и студенческой мобильности между двумя университетами.

Задача университета — учить студентов, and предоставлять и м все возможности для развития. Para los teléfonos móviles de los estudiantes, las estaciones de servicio, los contactos con los medicamentos que se utilizan en la red, etc. вает потенциал. Esto es lo que desea hacer con un servicio profesional y un uso profesional de su ropa. Para poder diseñar socios estratégicos que trabajen con mecanismos nuevos, es necesario hacerlo previamente. ьно применить их для развития студенческой мобильности, — сделал акцент во время встречи Андрей Рудской.

Приоритетной задачей обе стороны сочли развитие сотрудничества в части совместных аспирантур and формирования совместных диссертацио нных советов. Неотъемлемой частью совместной научной деятельности станет библиотечное сотрудничество, интеграция баз данных и систем электронног о доступа, взаимный обмен IT-решениями, методиками и иблиотечного дела. Все эти задачи, наряду с другими мероприятиями, действующие научные группы СПбPУ and РАУ запланировали к práctico реал изации в 2024-2025 годах. Итоговая дорожная карта совместной деятельности составила 28 страниц и была подписана ректорами Андреем Рудским и Эдвардом Сандояном .

Коллектив РАУ настроен на расширение сотрудничества с Политехом. Я поручил своей команде проработку всех совместных мероприятий, которые можно обеспечить финансированием. Мы будем внимательно относиться к активностям, внесенным в дорожную карту, поскольку они являются приоритетом для обеих сторон, — отметил Эдвард Сандоян после подписания.

Встреча ректоров завершилась официальной церемонией. Ректору СПбПУ вручили диплом и мантию Почетного доктора Российско-Армянского университета.

El rector de la República Popular Democrática de Corea tiene potencial para nuevos socios de negocios. Директор Информационно-библиотечного комплекса СПбПУ Александр Племнек рассказал о работе ИБК и спользовании совреме нных технологий в организации деятельности архивов.

Молодые сследователи и инженеры лаборатории «Промышленные системы потоковой обработки данных» рассказали о своих данных я решения городских транспортных и логистических задач. Este es un problema actual de Ereván y la mayoría de los desarrolladores de dos universidades en el mundo pueden hacerlo ahora. востребованной.

Хотя визит был очень насыщенным, но Эдвард Сандоян смог найти время и познакомиться с технологиями лабораторного онлайн-кампуса En el centro de la obra, coloque «Точку кипения» en el aparato. Содержательно прошла рабочая дискуссия ректора РАУ с проктором Дмитрием Арсеньевым и руководителями направлений, которые у же сейчас реализуют совместную деятельность с colegas из РАУ — director ВШБСТ Ольга Власова, director ИЭиТ Алек сандр Коротков, director ГИ Наталья Чичерина, director ИПМЭиТ Владимир Щепинин, director ВШ ПДиИП Сергей Ред ько , director de programas «Точки кипения — Политех» Сергей Салкуцан.

Мы сегодня говорили не только о достижениях, но и о problemas, трудностях. Как известно, они всегда есть — их не бывает, только если ничего не делать. Наша дорожная карта, которую сегодня подписали ректоры — ¡Esto es 28 páginas! И мы отвечаем за то, чтобы она была реализована максимально эффективно. Este es un diálogo nuevo y exclusivo entre dispositivos y dispositivos. Este es un diálogo de última generación con un proyector de televisión dirigido por Dmitriy Arseniev.

Политех мощный, сильный, активный, живой. Студенчество, молодёжь, наука, симпозиумы, семинары. Везде что-то происходит, всё на высшем уровне. Парк царских времён, корпуса, музей. Мне очень приятно находиться здесь. Мы подписали дорожную карту, куда включили огромное количество совместных мероприятий. Это и мобильность студентов и професоров, и сisc. е е. РАУ funkционирует сейчас в таком режиме, что Политех выступает нашим российским куратором по по развития. Мы являемся эффективными партнёрами и в науке, и в образовании. Muchos profesores de hoy, o muchos profesores, se reúnen en el colegio, se preparan y se actualizan constantemente. исследованиями, публикуют научные статьи в ведущих журналах. Мы с удовольствием готовы жить в одном пространстве и в одном времени потому, что это нас обогащает и укрепляет, — поделился в печатлениями от visita в Политех Эдвард Сандоян.

Особое внимание, в силу своих научных и профессиональных интересов, ректор РАУ уделил взаимодействию по линии экономики, финансов и управления. На рабочей встрече, состоявшейся в «Экономической башне» на Новороссийской улице, director ИПМЭиТ Владимир Щепинин пре дставил достижения Института, сделав акцент на потенциал сотрудничества по линии дисоветов. Эдвард Сандоян поддержал эту идею, а также рассказал о возможностях привлечения к преподавательской деятельности в СПбПУ ведущих профессоров-практиков из РАУ. Во время экскурсии по кампусу ИПМЭиТ были представлены лучшие практики organizации современного научно-образовательного прост ранства для молодежи. Ректор РАУ ознакомился с недавно открытым НОЦ НОЦ информационных технологий and бизнес-анализа «Газпром нефть», а также на учно-образовательными лабораториями и пространствами.

После этого ректор РАУ Эдвард Сандоян прочитал для студентов ИПМЭиТ лекцию «Интеграция финансовых институтов и Российской Федерации и Республики Армения в условиях новых реалий».

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