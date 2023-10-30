Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

El 31 de octubre se celebró el primer encuentro de líderes estudiantiles deportivos para la vida en el proyecto “Club pe”. рвых. Capitanes».

К участию приглашаются студенты от 18 до 25 let.

Este proyecto de etapa está programado para el 15 de noviembre en Moscú. Он будет проходить в формате стратегической сессии, направленной на разработку стратегии развития студенческого спорта и продвижение ст уденческих спортивных Лиг, Союзов, Ассоциаций и клубов в Москве.

Участникам представят презентацию второго сезона проекта «Клуб капитанов», а затем собравшиеся займутся разработкой и презентацией идей проектов для развития студенческого SPORTа Москвы перед стейкхолдерами.

Para obtener más información sobre los robots que utilizan el sistema de seguridad de los usuarios, феры студенческого спорта для дальнейшего профессионального и личностного роста.

Для участия в отборочном этапе Проекта необходимо до 31.10.2023 года (включительно) пройти регистрацию по ссылке http://clck.ru/368W pB.

«Клуб первых. Капитаны» – образовательно-просветительский проект, целью которого является создание сообщества капитанов студенческого спорта, спосо бных оказывать влияние на развитие студенческих спортивных Lig, Союзов, Ассоциаций и клубов в Москве.

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 30.10.2023

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