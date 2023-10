Исследование ГУУ: студенты оценили самоуправление, а эксперты нарисовали портрет активиста

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Большинство студентов считают органы студенческого самоуправления необходимыми, понятными и открытыми, работающими на благо всех студентов, и в целом удовлетворены эффективностью студенческого самоуправления. При этом многие не знают, какие именно органы студенческого самоуправления есть в их вузе.

Такие данные содержатся в комплексном социологическом исследовании «Студенческое самоуправление в вузах. Особенности и точки роста», проведенном Государственным университетом управления и Российским Союзом Молодежи по заказу Комитета по молодёжной политике ГД РФ и при поддержке Минобрнауки России.

Было опрошено более 14 тысяч студентов, проведены интервью с проректорами по молодёжной политике и воспитательной деятельности ведущих вузов со всех регионов России.

Также студенты уверены, что руководство органа самоуправления должно избираться на конкурентной основе, а не назначаться. Тем не менее, выборы и сама система не едины для всех вузов, не всегда прозрачны и не контролируются, как процедура, самими студентами.

Активисты и эксперты отмечают, что между ними существует открытый диалог, плотное сотрудничество и взаимопомощь. Каждая сторона ценит эти отношения и дорожит ими.

Эксперты предлагают пересмотреть и актуализировать документ, в котором закреплены виды материального поощрения студентов-активистов.

Активисты отмечают нехватку ресурсов для улучшения функционирования студенческих советов, но одновременно считают, что студсовет в первую очередь основывается на нематериальных ресурсах: на альтруизме, готовности быть полезным, проявить себя, реализовать свои способности.

Кроме того, эксперты назвали главные черты активиста: ответственность, организованность, коммуникабельность, инициативность, проактивность, компетентность, требовательность к себе и окружающим, гибкость, командность, умение решать конфликтные ситуации, понимание целого (итогового результата), неравнодушие, порядочность, искренность, амбициозность, критическое мышление.

Ректор ГУУ Владимир Строев подчеркнул, что орган студенческого самоуправления – это одно из важнейших звеньев эффективного функционирования любой образовательной организации, именно у студсамоуправления есть все полномочия, чтобы вести прямой диалог с ректоратом, представляя проблемы и чаяния студентов.

«Развитие лидерских способностей у студентов – важный аспект образования, но результаты исследования показали, что у значительной части студентов нет вовлеченности в деятельность студенческого самоуправления, большинство студентов не знают, какие органы студенческого самоуправления есть в их вузе. Активисты отмечают нехватку ресурсов для улучшения функционирования студсоветов, при этом считают, что их работа основывается, в первую очередь, на нематериальных ресурсах: альтруизме, готовности быть полезным, проявить себя, реализовать свои способности», – подчеркнул Владимир Строев.

«Перед началом исследовательской работы эксперты выдвинули ряд гипотез, которые мы проверяли в ходе работы. Большая часть из них подтвердилась, а некоторые привели к неожиданным результатам. Мы хотим поделиться со всеми полными данными проведенного исследования, поскольку знаем, как важно видеть не только выводы, которые сделала исследовательская группа, или отдельные блоки данных, а всю информацию в комплексе», – заметила директор Соццентра «14-35» Наталья Пушкарёва.

«Проведенное исследование – это большая работа по анализу состояния дел студенческих советов в наших университетах. Впервые исследование проводилось не только среди активистов, но и среди обычных студентов, и мы смогли увидеть реальную картину со всех сторон. Результаты исследования стали для нас качественной базой для подготовки конструктора студенческих советов в университетах и разработки новых образовательных стандартов окружных школ по развитию студенческих советов, которые мы уже провели в четырех федеральных округах. К примеру, исследование показало высокий уровень доверия к институту старост в университетах и в этом году на всех окружных школах мы сделали отдельное направление для них. Мы продолжим строить новые гипотезы и подходы в работе студенческих советов на базе проведенного исследования», – рассказал Председатель Российского Союза Молодежи, Павел Красноруцкий

С полными результатами исследования можно ознакомиться в прикрепленном файле.

Исследование «Студенческое самоуправление в вузах. Особенности и точки роста»

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI