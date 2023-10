В СПбГАСУ представили проекты для повышения доступности Арктики

Source: MIL-OSI Russian Language News

В СПбГАСУ 26 октября состоялся IV Национальный (Всероссийский) научный семинар «Техническое обеспечение доступности Арктических регионов». Его участники обменялись опытом и результатами исследований во всех аспектах повышения доступности Арктики, развития устойчивых, в том числе к климатическим воздействиям, сетей и систем транспорта.

Семинар открыл Александр Пушкарёв, профессор кафедры наземных транспортно-технологических машин (НТТМ). Он подчеркнул актуальность темы: «Арктика – это кладезь природных ресурсов, здесь имеются большие запасы нефти, газа, драгоценных камней, металлов. Это люди, которые олицетворяют собой силу духа, волю к жизни, упорство, трудолюбие, терпение. Сами условия, в которых живут более двух миллионов наших сограждан, воспитывают в них такие замечательные качества. Сделать арктические территории более доступными, более эффективными – те стратегические цели, которые ставит государство перед учёными».

Мероприятие в очном и дистанционном формате собрало 68 докладчиков и слушателей из Петербурга, Перми, Калининграда, Тулы, Чебоксар.

Аспирант Иван Саковцев (СПбГАСУ) работает над усовершенствованием установки, очищающей поверхность дорог от снежно-ледяных отложений с помощью воды и абразивного материала. В своём выступлении Иван сравнил разные способы подачи абразива, выявил их плюсы и минусы. В планах аспиранта – проведение дальнейших испытаний.

Ещё один аспирант нашего вуза, Андрей Лакомкин, намерен создать автономную машину для проведения землеройных работ в условиях экстремальных температур. Управлять такой машиной можно дистанционно. В качестве силовой установки автор рассматривает два варианта – ядерный реактор или дизельный двигатель. Если машина хорошо себя зарекомендует в Арктике, можно применять её для космических программ.

Моделированием и оптимизацией параметров Кемской ветряной электростанции (ВЭС) занимается аспирант Владислав Стругов (Пермский национальный исследовательский политехнический университет). Аспирант уверен – развитие ветроэнергетики в Карелии имеет хорошие перспективы, повысит экологическую безопасность, энергоэффективность, создаст рабочие места и будет содействовать развитию экономики.

Семинар «Техническое обеспечение доступности Арктических регионов» проводится в нашем вузе с 2019 г. Вначале в нём участвовали исключительно студенты, затем к ним присоединились аспиранты, докторанты, преподаватели со стажем. Появились темы, связанные с экологией, цифровыми технологиями, с обучением специалистов.

СПбГАСУ проводит активные научные исследования в области развития, изучения и освоения Арктики. Этому способствует прочная материально-техническая база. Так, на автомобильно-дорожном факультете действует межкафедральная лаборатория мехатроники и робототехники, ведущим преподавателем в которой является Роман Литвин, заместитель декана по научной работе, доцент кафедры НТТМ. По его мнению, «для освоения арктических регионов необходимо использовать беспилотные машины. Конечно, отказываться от людей никто не собирается: нужно понимать, что система автоматики – это не только стопроцентно беспилотная машина без участия человека. Это постоянный контроль за техническим состоянием машины, это разведка с помощью БПЛА, система контроля состояния водителя/машиниста».

«У кафедры НТТМ и автомобильно-дорожного факультета большие планы – мы хотим вырасти в центр арктических компетенций. Но это вопрос завтрашнего дня. А сегодня наша задача – организовать площадку для тех, кто входит в науку и определяет областью приложения своих усилий арктическую тематику», – подытожил Евгений Пушкарёв.

