В Политехе прошли учения «Заслон – 2023»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

26 октября в Политехническом университете прошло тактико-специальное учение «Заслон — 2023». На этот раз отрабатывали алгоритмы действий сотрудников и учащихся СПбПУ, а также работников охранной организации в случае воздушной тревоги и при захвате заложников.

Мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, антитеррористической защищённости и пожарной безопасности проходят в Политехе регулярно . В очередном учении участвовали нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий в области гражданской обороны, работники Управления гражданской безопасности, курсанты Военно-учебного центра и сотрудники охранной организации «Комбат Северо-Запад». Также были задействованы представители управления Министерства внутренних дел по Калининскому району СПб, отдела вневедомственной охраны по Калининскому району Санкт-Петербурга — филиала Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии по СПб и ЛО, добровольной пожарной команды Санкт-Петербурга, центра специальной подготовки «Алгоритм».

Участников поприветствовал руководитель тренировки, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ) Владимир Глухов. Проректор по безопасности СПбПУ Алексей Соколов рассказал об исходной обстановке и замысле учения. И начались действия по сценарию.

В воздухе над четвёртым учебным и механическим корпусами работник вуза обнаружил беспилотник. Охрана СПбПУ воспользовалась кнопкой тревожной сигнализации, после чего к вузу незамедлительно прибыл наряд Росгвардии. Прозвучал сигнал гражданской обороны «Внимание всем!» с сообщением «Воздушная тревога!» — и политехники укрылись в ближайшем подвальном помещении, которое расположено в четвёртом учебном корпусе.

На территории университета сотрудники отдела вневедомственной охраны по Калининскому району Санкт-Петербурга задержали злоумышленников — операторов дрона, осуществивших несанкционированный запуск БПЛА. Сигнал гражданской обороны «Внимание всем!» с сообщением «Отбой воздушной тревоги!» поставил точку в этом ЧП.

Следующий этап учений получился не менее зрелищным. У лаборатории компрессоростроения Механического корпуса сработала шумовая граната, и в помещение ворвались пятеро террористов. Они захватили заложников и потребовали за освобождение денежный выкуп и транспорт. На место прибыл экипаж сотрудников отдела вневедомственной охраны по Калининскому району Санкт-Петербурга — филиала Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. После безуспешных переговоров сотрудники отправились на штурм. Итог: террористы обезврежены, заложники освобождены.

При штурме и стрелковом бое может случиться возгорание и пожар. Что делать в таких ситуациях, продемонстрировали работники 34-й пожарной части. Боевой пожарный расчёт ликвидировал пожар и вывел «пострадавших», в роли которых выступили волонтёры Центра специальной подготовки «Алгоритм». Обработать раны и ушибы помогла санитарная дружина Политеха. В завершение волонтёры показали всем участникам, как правильно оказывать первую помощь пострадавшим.

По итогам учения руководитель тренировки, председатель КЧС и ПБ Владимир Глухов поблагодарил всех собравшихся на учения. Он акцентировал внимание на необходимости совершенствовать планирование и проведение подобных мероприятий.

Фотоархив

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI