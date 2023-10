Волонтеры «Самотлорнефтегаза» совместно с «Движением первых» открыли реконструированный бульвар в Нижневартовске

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Нижневартовске после масштабной реконструкции открылся бульвар на набережной реки Обь. Проект по благоустройству городской среды был реализован при поддержке «Самотлорнефтегаза» в рамках соглашения о сотрудничестве между НК «Роснефть» и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Общая протяжённость реконструированной прогулочной зоны составляет более километра.

«Роснефть» реализует социальные проекты, направленные на создание благоприятных условий жизни в регионах своего присутствия. В том числе, поддерживает инициативы в сфере формирования комфортной городской среды.

На церемонии открытия бульвара сотрудники «Самотлорнефтегаза» совместно с участниками российского движения детей и молодежи «Движение первых» организовали арт-выставку детских рисунков «Нижневартовск. Город будущего». Пятиклассники лицея №1 им. А.С. Пушкина, созданного при поддержке «Роснефти», представили собственное видение развития столицы Самотлора.

Юные волонтеры вместе с учениками нижневартовского «Роснефть-класса» приняли участие в озеленении бульвара, посадив собственные деревья. Всего в летнем сезоне на общественных территориях «Самотлорнефтегазом» высажено более 1,2 тыс. деревьев и кустарников.

В ходе реконструкции бульвара были использованы преимущества ландшафта, что позволило создать различные функциональные зоны на разных уровнях. На бульваре набережной находятся самый крупный в городе выставочный комплекс под открытым небом для демонстрации постоянных и передвижных экспозиций, а также амфитеатр, который станет местом выступления фольклорных и музыкальных коллективов города.

Детские площадки оснащены современными игровыми комплексами, в том числе для юных горожан с ограниченными возможностями. Большая площадь отведена под скульптурный зоопарк, в котором бронзовые скульптуры в натуральную величину знакомят гостей с представителями животного мира ХМАО-Югры.

Одной из главных точек притяжения реконструированного участка стала специальная смотровая площадка с панорамным видом на реку и Нижневартовск.

Для активного отдыха горожан вдоль всей береговой линии проложены беговой трек, двухполосная велодорожка и прогулочный променад.

Справка: «Самотлорнефтегаз» — один из ключевых добывающих активов «Роснефти». В рамках соглашения Компании с Правительством ХМАО-Югры предприятие активно участвует в социальном развитии округа. Благодаря поддержке «Самотлорнефтегаза» за последние три года в регионе открыто более 20 значимых объектов социальной инфраструктуры. Среди наиболее крупных – построенные здания самой большой в Нижневартовске школы на 1725 мест и двух детских садов, верёвочный парк, роллердром, молодёжный клуб «ЭкоКвант», технопарк «ИнженерУм». В Нижневартовском районе возведён ледовый корт, в Ханты-Мансийске – универсальный спортивный комплекс. Также «Самотлорнефтегаз» поддержал программу по обеспечению доступности интернета для коренных народов ХМАО-Югры. Подключение к всемирной сети получили около 1,6 тыс. жителей родовых угодий. Российское движение детей и молодежи «Движение первых» основано в 2022 году при поддержке Президента России. Главная задача движения —организации досуга подрастающего поколения, формирование мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, создание доступной среды для развития и самореализации молодежи по различным направлениям.

