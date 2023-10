Вклады с выгодой! МКБ повысил ставки по рублевым депозитам

Source: MIL-OSI Russian Language News

МКБ (Московский кредитный банк) увеличил ставки по линейке рублевых вкладов. Новые условия начинают действовать с сегодняшнего дня.

Так, открывая вклад «МКБ Преимущество+» на срок 3 или 6 месяцев и сумму до 1 млн рублей можно получить доходность в 17% годовых.

Заметно выросли ставки и по вкладам «МКБ Преимущество». Так, при размещении до 3 млн рублей на срок 3 иди 6 месяцев доходность депозитов составит 14% годовых. А при размещении на 1 или 3 месяца ставка будет 13,3%. Вклады можно открыть дистанционно через платформу «Финуслуги» Московской биржи.

Увеличены ставки по вкладам «МКБ Яркий» и «МКБ Перспектива». В частности, их максимальная доходность при размещении на 6 месяцев выросла до 14% и 15% соответственно.

Значительно выросли ставки и по вкладу «Гранд+» для старшего поколения. Так, при условии получения пенсии на карту МКБ, максимальная ставка при размещении на 12 месяцев и сумму до 10 млн рублей составит 13,5%.

«Повышение ставки по вкладам может стать хорошим поводом, чтобы закрыть оформленный ранее по более низкой ставке депозит и открыть новый – на более выгодных условиях. Но к такому решению нужно подходить взвешенно. В первую очередь, посчитайте сумму потерянных процентов в случае досрочного закрытия действующего депозита и сумму процентов по вкладу с более высокой ставкой. Закрывать вклад до истечения срока его действия стоит в случае если сумма процентов по новому будет ощутимо выше», – прокомментировала начальник управления депозитных продуктов МКБ Юлия Алексеева.

Она подчеркнула, что стоит учитывать и цель, с которой открывали вклад. «Если вы рассчитывали получить проценты по депозиту к отпуску, при переоформлении, конечно, нужно учитывать новый срок продукта и понять, готовы ли вы отложить или изменить намеченные планы», – сказала Алексеева.

Подробная информация об условиях по депозитам и другим продуктам банка — в мобильном приложении и на сайте МКБ. Актуальные новости— в официальном телеграм-канале МКБ.

