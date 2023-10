Более 1100 студентов, профессионалов и школьников из 44 стран мира приняли участие в NSUCRYPTO-2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

– В этом году олимпиада была юбилейной, десятой, и самой массовой. На оба раунда мы зафиксировали более 1100 регистраций из 44 стран. Это определенный успех. На мой взгляд, значительную роль сыграло привлечение новых соорганизаторов и партнеров, которые готовы активно поддерживать и освещать мероприятие, приглашать студентов и предлагать интересные задачи от индустрии, – комментирует председатель Программного комитета Олимпиады, доцент НГУ, Наталья Токарева.

Участникам было предложено 14 разноплановых задач. Их тематика включала в себя постквантовую криптографию, хэш-функции, вычислители, создание новых шифров и анализ существующих, простые числа, криптографические протоколы и цифровые подписи.

Олимпиада Non-Stop University CRYPTO — единственная международная олимпиада по криптографии. Она объединяет как школьников и студентов, так и профессионалов со всего мира. Принять участие в олимпиаде может любой желающий, независимо от географического положения. Официальный язык олимпиады — английский. Цель олимпиады — привлечь молодых исследователей к решению вопросов современной криптографии.

Организаторами и партнерами олимпиады выступают Криптографический Центр (Новосибирск), Новосибирский государственный университет, Международный Математический Центр в Академгородке, Северо-Западный центр математических исследований имени Софьи Ковалевской, Университет г.Лёвена (Бельгия), Южный федеральный университет, Белорусский государственный университет, Томский государственный университет, компании «Криптонит», «Демлабс» и «Актив».

Официальные итоги олимпиады будут подведены в декабре 2023 года.

