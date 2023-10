BRI 2023: Политех принял участие в масштабном форуме в Китае

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

C 20 по 24 октября в городах Ханчжоу, Нинбо и Сюйчжоу (КНР) прошел форум BRI 2023: Сотрудничество промышленных кластеров Китая, Центральной Азии и России. Данный форум посвящен инициативе «Один пояс — один путь» и организован стратегическим партнером СПбПУ Петра Великого — Чжэцзянским университетом, Центром исследований частной экономики, вице-директором которого является профессор Ван Жикай. Партнерами также выступили Цзянсуский педагогический университет и Исследовательский офис муниципального правительства Сюйчжоу.

Форум BRI 2023 с успехом посетила делегация СПбПУ. Главный ученый секретарь научно-аттестационной комиссии, профессор Высшей инженерно-экономической школы, д.э.н., Татьяна Кудрявцева блестяще выступила в качестве ключевого спикера на открытии форума с презентацией на тему: «Кластерная промышленная политика и инструменты в переходной экономике: пример России». Выступление Татьяны Юрьевны вызвало большой интерес у участников форума, среди которых были представители университетов Китая, России, Испании, Италии, Сингапура, Японии, Узбекистана, Казахстана и Пакистана.

Не менее эффектно выступил заместитель директора Высшей инженерно-экономической школы по научной работе, руководитель бакалаврской программы «Прикладной анализ данных в экономике» и магистерской программы «Анализ и моделирование больших данных в экономике», к.э.н., Анги Схведиани с докладом «Моделирование региональной специализации: влияние экономики агломераций на производительность труда». В своем выступлении Анги Ерастиевич продолжил дискуссию о важности внешних эффектов агломерации и их вкладе в инновационное и экономическое развитие регионов.

Интерес китайских партнёров вызвало выступление Ирины Рудской, д.э.н., директора Научно-образовательного центра информационных технологий и бизнес-анализа «Газпром нефть», профессора Высшей инженерно-экономической школы. Ирина Андреевна выступила с великолепной презентацией, посвященной международным стратегическим приоритетам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Презентация вызвала огромный интерес у участников форума: как среди уважаемых ученых, так и молодых исследователей и студентов.

С завершающим докладом делегации СПбПУ выступила Анастасия Кулачинская, к.э.н., главный специалист Центра научной аттестации, доцент Высшей инженерно-экономической школы. Тема выступления: «Приграничное сотрудничество малых и средних предприятий: механизмы, проблемы и решения». Анастасия Юрьевна затронула тему, безусловно, актуальную для соседствующих России и Китая, которая нашла немедленный позитивный отклик у зарубежных коллег.

Мероприятие прошло в профессиональной, продуктивной и дружеской атмосфере, а участие нашей делегации в форуме было ярким и запоминающимся. С уверенностью можно сказать, что это начало долгого и многообещающего сотрудничества и партнерства!

