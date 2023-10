27.10.2023 Ponad 7 tysięcy zgłoszeń na ostatnie w tym roku szkolenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W piątek 27 października br. przed Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli Warszawskiej szef MON wziął udział w spotkaniu z żołnierzami i pracownikami wojska Wojskowych Centrów Rekrutacji.

Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, pod które podlegają Wojskowe Centra Rekrutacji, to instytucja, która zajmuje się promocją i popularyzacją służby w Wojsku Polskim oraz pozyskiwaniem żołnierzy do służby zawodowej i terytorialnej. Powołana w 2022 roku, po wejściu w Zycie Ustawy o obronie Ojczyzny.

„300 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego to jest minimum, jakie Polska powinna posiadać, żeby była bezpieczna. To jest nasz cel i jest on do osiągnięcia, tylko trzeba konsekwentnie pracować. Dziękuję za pracę zarówno żołnierzom z centrów rekrutacji, jak i pracownikom cywilnym. To jest naprawdę bardzo dobra praca. (…) Słyszymy takie głosy, że 150 tysięcy żołnierzy wystarczy, że żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej powinno być 30 tysięcy. Proszę państwa, dziś już mamy prawie 40 tysięcy. Co to oznacza? Że ci, którzy zapowiadają takie działania, będą zmniejszać liczebnie Wojska Obrony Terytorialnej. To byłoby zbrodnią, gdyby takie działania były podejmowane”

– mówił podczas uroczystości minister M. Błaszczak.

CWCR koordynuje i nadzoruje działalność wojskowych centrów rekrutacji. Ma przedstawicieli w każdym województwie. Wojskowe Centra Rekrutacji to miejsca, gdzie można szybko załatwić niezbędne formalności związane z aplikowaniem do służby w wojsku. Osoba zainteresowana wstąpieniem do wojska może złożyć wniosek w dowolnie wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji w całej Polsce. Na miejscu założona zostanie ewidencja wojskowej kandydata czy wydane zostanie orzeczenie o zdolności do służby wojskowej. Co do zasady potrwa to nie dłużej niż dwa dni.

Podczas uroczystości szef MON wręczył żołnierzom i pracownikom wojskowych centrów rekrutacji pamiątkowe ryngrafy.>>> GALERIA – Święto Wojskowych Centrów Rekrutacji

***Do zadań CWCR należy organizowanie i koordynowanie rekrutacji do służby wojskowej, planowanie i administrowanie zasobami rezerw osobowych i rzeczowych oraz planowanie uzupełnień pokojowych, kryzysowych, mobilizacyjnych i wojennych, a także świ adczeń na rzecz obrony.

Wojskowe centra rekrutacji organizują również i koordynują zadania w zakresie psychologii służby i pracy oraz pomocy psychologicznej na rzecz osób uprawnionych do jej uzyskania, ujednolicają szkolenia rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP, przygotowuj ą projekty aktów prawnych dotyczących rekrutacji do służby wojskowej i uzupełniania zasobów rezerw osobowych i rzeczowych, w tym zasad nakładania świadczeń na rzecz obrony, realizują przedsięwzięcia związane z promocją Sił Zbrojnych RP.

Do ich zadań należy również koordynowanie kwalifikacji wojskowej w czasie pokoju oraz jej prowadzenie w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, dostosowywanie uzupełniania potrzeb osobowych jednostek wojskowych oraz innych jednostek wykonuj ących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa, koordynowanie czynności realizowanych w ramach gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby uzupełnienia mobilizacyjnego Sił Zbrojnych i w czasie wojny oraz udział w planowaniu przestrzennego zagospodarowania, ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

MIL OSI