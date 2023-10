27.10.2023 Bélgica, Bruksela Premier Mateusz Morawiecki w Brukseli: chcemy ochrony granic UE oraz walki z nielegalną imigracją

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

“Tak” dla ochrony granic zewnętrznych i “nie” dla nielegalnej imigracji

El primer ministro Mateusz Morawiecki poinformował, że w konkluzjach Rady Europejskiej znalazły się zapisy mówiące o tym, że jeżeli pojawi się nielegalny inmigrante, którego państwo nie akceptuje, to będzie prawo do readmisji, czyli do deportacji do kraju pochodzen ia. – “Tak” dla ochrony granic zewnętrznych i “nie” dla nielegalnej imigracji i wiążącej się z nią sprawy przemytu ludzi – podkreślił premier.

Jak zaznaczył szef polskiego rządu, Rada Europejska zajęła także stanowisko, zgodnie z którym elementem obrony bezpieczeństwa jest walka z terrorystami oraz z przemytem ludzi, jako zarzewiem terroryzmu. – Polska broniła tego stanowiska i bardzo wiele państw przyjęło dokładnie taki właśnie punkt widzenia – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Jednocześnie szef rządu podkreślił, że częścią unijnego pakietu migracyjnego jest nadal przymusowa relokacja nielegalnych inmigrantów, bądź płacenie za nieprzyjęcie nielegalnej inmigrantów. – Nie chcemy, aby to Holendrzy, Niemcy czy Francuzi decydowali o naszej polityce migracyjnej – zaznaczył premier. Oni chcą wdrożyć pakt migracyjny, którego częścią jest przetransportowanie, również do Polski, setek tysięcy nielegalnych inmigrantów – wyjaśnił.

Zmiany unijnych traktatów niosą ryzyka dla Polski

Podczas posiedzenia Rady Europejskiej premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę na prace toczące się w Parlamencie Europejskim, które mają doprowadzić do tego, że prawie wszystkie decyzje w UE będą zapadały większością głosów. – Zmiany te niosą ogromne ryzyka dla Polski i Polaków – ocenil premier.

Jak wyjaśnił szef rządu, Polska może w ten sposób stracić prawo decydowania o swoim losie. – Dzięki działaniom rządu, nasz kraj ma jedne z najniższych podatków w Europie. To zniknie, ponieważ harmonizacja podatków ma być kompetencją unijną – zaznaczył premier. – Jesteśmy temu zdecydowanie przeciwni – dodał.

W ocenie Mateusza Morawieckiego odejście od zasady jednomyślności w UE, to centralizacja władzy w Brukseli. – Diez procesos właśnie się toczy. Chcę przed tym przestrzec – podkreślił premier.

