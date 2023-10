Фонды под управлением «МКБ Инвестиции» вышли в лидеры рынка по итогам 9 месяцев 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Управляющая компания «МКБ Инвестиции» подвела итоги работы за 9 месяцев этого года. Фонды «МКБ Акции» и «Сканер» под ее управлением вышли в лидеры.

«МКБ Акции» занял первое место по доходности среди открытых неотраслевых фондов акций от управляющих компаний, принадлежащих российским банкам, входящим в список системно значимых кредитных организаций. Доходность «МКБ Акции» по итогам первых 9 месяцев 2023 года составила 58 %, для сравнения индекс Мосбиржи за это же время вырос до 45,5 %. Фонд инвестирует в акции крупных российских компаний.

Источник: InvestFunds, собственные расчеты «МКБ Инвестиции»

«Сканер» является лучшим по доходности среди всех фондов рублевых облигаций с объемом чистых активов, превышающим 100 млн рублей. Фонд инвестирует в рублевые облигации с повышенной доходностью, небольшим сроком до погашения и приемлемым кредитным риском. Его доходность с января – сентябрь 2023 года достигла 10 %, для сравнения индекс облигаций повышенной доходности составил 6,9 %.

Источник: InvestFunds, собственные расчеты «МКБ Инвестиции»

«В управлении облигационными портфелями с начала года мы придерживались стратегии короткой дюрации, что позволило продемонстрировать результаты лучше бенчмарка и ключевых конкурентов. Сказалось и влияние внешних факторов. После кризисного прошлого года 2023 проходит на российском рынке в позитивном ключе. Так российский рынок акций демонстрирует заметное восстановление в этом году. На этом фоне паи фонда «МКБ Акции» прибавили за 9 месяцев этого года 58%. Это в очередной раз подтверждает, что лучшее время для покупок акций – распродажи во время кризиса, и то что российские акции тот финансовый инструмент, который позволяет защититься от инфляции и ослабления рубля», — рассказал Сергей Шибаев, первый вице-президент, руководитель «МКБ Инвестиции».

