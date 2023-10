Финансовые новости: Правительство России утвердило Стратегию повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Главной задачей Стратегии является формирование системы ценностей и установок, которая поможет человеку более осознанно и рационально принимать финансовые решения и научит противостоять финансовому мошенничеству. Документ подписан Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ.

Стратегия подготовлена Минфином России и Банком России при участии экспертного сообщества, представителей ведущих вузов страны и регионов. Документ отвечает современным вызовам, связанным с цифровизацией финансовой сферы, развитием новых инструментов. «Каждый день люди сталкиваются с чем-то новым и неизвестным для себя на финансовом рынке. Чтобы справиться с этими вызовами, одной лишь финансовой грамотности недостаточно, необходимо формировать финансовую культуру. У людей должны быть правильные установки: как себя вести в той или иной ситуации, чтобы легче ориентироваться в мире финансов и минимизировать риск ошибок. Основы финансовой грамотности уже включены в образовательные программы на всех уровнях. Это результаты реализации прежней Стратегии. Сегодня в фокусе внимания — взрослый, экономически активный человек», — отметила Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Стратегия предполагает активное продвижение знаний по темам бюджетной и инвестиционной грамотности, безопасного использования новых финансовых технологий, ответственного заимствования и культуры сбережений. «Планирование расходов и доходов, осознанное финансовое поведение, участие в бюджетном процессе — все это должно стать частью культурного кода современного человека. Мы хотим обратить внимание людей на существующие инструменты сбережений и инвестирования, например Программу долгосрочных сбережений, которая заработает с января 2024 года», — отметил Министр финансов РФ Антон Силуанов. Планируется, что все школьники и студенты среднего профессионального образования будут обучаться финграмотности, сейчас количество таких учащихся — 67%. Кроме того, будут подготовлены и внедрены новые образовательные программы, разработаны цифровые образовательные продукты для разной аудитории. Планируется также, что к 2030 году во всех регионах страны появятся центры финансовой грамотности. Поддержку также получит волонтерское движение в области финансового просвещения. Документ сохраняет преемственность с предыдущей Стратегией повышения финансовой грамотности. Благодаря ее реализации, в 2017–2023 годах удалось сформировать по всей стране методологическую базу и образовательную инфраструктуру, создать специальные информационные ресурсы. В регионах действуют собственные программы повышения финграмотности. Элементы финансовой грамотности включены в учебные программы школ, колледжей и вузов. Только в 2022 году в различных онлайн- и офлайн-мероприятиях, посвященных теме финансов, приняли участие более 30 млн человек. Фото на превью: Сергей Савостьянов / ТАСС

