Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В III квартале 2023 года граждане оплатили через Систему быстрых платежей (СБП) покупок на 0,8 трлн рублей. В июле — сентябре 2023 года количество таких операций возросло почти на 40% по сравнению с апрелем — июнем и приблизилось к 0,5 млрд. Этим сервисом пользуется уже каждый третий житель нашей страны. Об этом говорят данные Банка России.

Также растет популярность переводов между гражданами. Их количество и сумма в III квартале 2023 года увеличились по сравнению с предыдущим кварталом на 10 и 17% соответственно. Всего в III квартале 2023 года граждане провели через СБП 1,9 млрд разных операций на общую сумму 8,3 трлн рублей. К предыдущему кварталу эти показатели выросли на 15 и 19% соответственно. Фото на превью: Coco Ratta / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI