Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

26 октября в РКК «Энергия» прошли встреча Президента РФ Владимира Путина с молодыми учеными и совещание по развитию ракетно-космической отрасли страны. Наталья Завьялова, заведующий Лабораторией моделирования механических систем и процессов, рассказала Президенту, как будет выглядеть «архитектура неба» (ближний космос) в 2030 году.

В начале 2023 года Физтех стал участником дорожной карты «Перспективные космические системы и сервисы». Университет является одной из сторон соглашения, подписанного в начале года Правительством Российской Федерации, Госкорпорацией «Роскосмос» и частными компаниями, приглашенными на мероприятие с Президентом. МФТИ в этой работе координирует создание перспективных космических технологий в консорциуме университетов, работает с другими организациями, которые имеют серьезные компетенции в данной области.

В ходе встречи с Президентом был представлен доклад о результатах первого этапа работ по моделированию облика перспективной российской космической группировки. Эта работа — основа системы задач и требований к перспективным космическим технологиям в новых реалиях космической деятельности: если 20 лет назад речь шла о единичных аппаратах, то сейчас на орбите находится чуть меньше 6 тысяч активно действующих аппаратов.

Один из «вызовов» этой работы — расчет работы группировок, наземных станций, космических аппаратов, оценка перспективности тех или иных технологий и их влияния на целевые задачи группировки в новых условиях. Коллеги из Физтех-школы аэрокосмических технологий проанализировали планы десятков международных компаний и показали, что к 2030 году число аппаратов в ближнем космосе увеличится на порядок.

«Из-за многочисленности группировки нужны будут перспективные сервисы по оценке ситуации в космическом пространстве, определении орбит, а также для обслуживания этой инфраструктуры на орбите: дозаправки аппаратов, объективного контроля состояния аппаратов, свода с орбиты космического мусора. Потребуются специальные аппараты, которые занимаются техническим обслуживанием группировки на орбите. Космическая система будет обрастать все новыми услугами и компаниями точно так же, как в последние годы интернет», — отметила Наталья Завьялова.

На встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли Президент отметил ряд важных моментов по представленному докладу:

«Я сейчас только посмотрел математическую модель того, что будет в космосе происходить в 2030 году, — уже такую оторопь вызывает. Если сегодня руководители “Энергии” и другие специалисты говорят о том, что сегодня приходится корректировать МКС два раза в году, то к 2030 году отдельные космические аппараты придется корректировать два раза в сутки, потому что их такое огромное количество появляется, и все они не просто так, не считая мусора, — они выполняют какую-то задачу. “Какую-то” — это образно говоря. Выполняют важные задачи: и связь, и зондирование Земли, и так далее».

Помимо доклада об перспективном облике космических группировок, Президенту представили разработки Физтеха по космической тематике: габаритно-массовый макет научной аппаратуры «Гиперспектрометр», созданный в одной из лабораторий Физтеха для проведения экспериментов на борту МКС, многоспектральную камеру для оптической съемки из космоса, пластину с чипами — «Систему на кристалле» для цифрового приемопередатчика КА «Глонасс», а также макет терминала лазерной связи, который разрабатывается студенческим конструкторским бюро в МФТИ.

«Физтех координирует повестку по разработке перспективных космических технологий. На ближайшее время наша задача совместно с ключевыми организациями и предприятиями отрасли, заинтересованными частными компаниями — завершить формирование единого видения “архитектуры российского неба”, подготовить программу создания перспективных космических технологий. Первые шаги уже сделаны, об их результатах мы рассказали Президенту. Национальный проект по космосу, о котором сказал вчера Владимир Владимирович, позволит уже в ближайшие месяцы начать реализацию кооперационных исследовательских работ с нашими партнерами из университетов и научных организаций», — прокомментировал ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI