Спецпроект МФТИ «Мининаука» – лауреат IX Всероссийской премии «За верность науке»

Проект Физтеха занял II место в номинации «Лучший научно-популярный студенческий проект» премии Минобрнауки, которая вручается за выдающиеся достижения в области научной коммуникации, популяризации науки и поддержки престижа деятельности ученых и инженеров России.

26 октября в Концертном зале «Зарядье» состоялась торжественная церемония вручения IX Всероссийской премии «За верность науке», в ходе которой были названы имена самых талантливых популяризаторов науки и награждены лучшие научные медиапроекты России.

Первым лауреатов премии поздравил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. «Наука действительно во всех странах всегда тяготеет к тому, чтобы, с одной стороны, быть суверенной и прославлять свою страну, укреплять безопасность и развивать ее. Но, с другой стороны, быть открытой, чтобы пользоваться достижениями коллег из других стран мира, заимствовать все лучшее, что изобретается там», — отметил он.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, поздравляя лауреатов и участников премии, напомнил, что за последние три года масштаб конкурсного отбора стал совершенно иным. Импульсом к этому послужил объявленный Президентом России Владимиром Путиным Год науки и технологий. Объявляя лауреатов номинации «Лучший научно-популярный студенческий проект», Министр отметил, что жюри рассмотрели более ста заявок.

«Это много, это третье место среди всех номинаций, но в России 4 миллиона 200 тысяч студентов. Я считаю, что здесь есть огромный потенциал. И наша задача, чтобы этих заявок были тысячи, и были новые победители», — сказал Министр.

Валерий Фальков добавил, что сегодня Минобрнауки поддерживает студенческую науку и студенческое инженерное творчество. В этом году по поручению Президента был впервые организован конкурс студенческих научных обществ — больше 40 обществ из разных регионов России получили специальную поддержку. За последние три года масштаб Всероссийской премии «За верность науке» существенно расширился. С 2021 года количество заявок, поступающих в адрес жюри, выросло в более чем 1,5 раза — до 2 тысяч. В тройке номинаций с самым большим количеством заявок в этом году «Научно-популярный проект года» (208 заявок), «Наставник» (178 заявок) и «Научно-популярный студенческий проект года» (116 заявок).

Проект «Мининаука» запущен пресс-службой МФТИ осенью 2022 года и представляет собой многосерийное научно-популярное шоу для соцмедиа, транслируется в официальных соцсетях МФТИ. Проект рассчитан в основном на молодежную аудиторию, ядро которой – студенты и абитуриенты университета. С момента старта проект выходит на регулярной основе еженедельно. Генерация уникального контента для сценариев программ происходит на основе реальных научно-технических разработок университета и научных публикаций ученых университета в высокорейтинговых международных журналах.

Основная фишка креативной концепции – 60 секунд науки и технологий. Ведущий должен всего за минуту изложить суть разработки и успеть зацепить зрителя необычной подачей, шуткой, аллюзией – чтобы перейти на детализированную новость/научный релиз по теме на сайте университета или сайте журнала «За науку!». Это концентрированный, яркий, цепляющий контент тизерного характера. Сочетание серьезных, подчас сложных и даже фундаментальных научных тем с веселой, креативной, драйвовой подачей материала.

Ведущими шоу являются реальные студенты-физтехи, юноша и девушка. Темы серий примерно делятся на физико-математические (Даня Баранов, студент ЛФИ) и биомед-биотех тематику (Виолетта Исакова, ФБМФ).

Премия присуждается с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации науки. Ее организатором выступает Минобрнауки России. Стратегические партнеры мероприятия — Российская академия наук, НИЦ «Курчатовский институт» и МГУ имени М. В. Ломоносова. Поддержку премии оказывает Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт».

