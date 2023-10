Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве продолжается реализация проекта «Учебный день в музее», в рамках которого школьники изучают законы физики, геометрию и иностранные языки с помощью музейных экспонатов. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Проект запустили в 2017-м. Он позволяет школьным педагогам проводить полноценные учебные дни в пространстве музеев. На нескучных уроках дети лучше усваивают информацию и совершенствуют свои исследовательские навыки», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В прошлом учебном году на таких уроках побывали более 88 тысяч учащихся из 273 школ и колледжей столицы.

Например, свойства окружностей и секторов школьники изучают в Государственном музее обороны Москвы на примере системы противовоздушной обороны города в Великую Отечественную войну. А тему давления газов ребята проходят на примере советских и российских скафандров в Музее космонавтики.

Сейчас проект «Учебный день в музее» поддерживает 31 культурное учреждение столицы. Для школьников 1–11-х классов разработано 214 уроков почти по всем предметам, 115 из них доступны онлайн.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI