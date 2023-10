Собянин: До конца года более 13 тыс. москвичей получат новое жилье по реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве на месте снесенных домов одновременно возводятся 102 новостройки по программе реновации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«В них смогут переехать больше 60 тысяч человек — строительство ведем во всех округах столицы. В сентябре мы ввели в эксплуатацию 13 новых домов, а всего с начала года построили 49», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В этом году уже более 33,6 тысячи жителей приступили к переселению по программе реновации. До конца 2023-го еще свыше 13 тысяч москвичей начнут осматривать жилье и оформлять необходимые документы.

Сергей Собянин поручил ускорить программу реновации в два раза

Программу реновации утвердили в 2017 году. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. В них живет почти миллион москвичей.

Стартовые площадки для строительства расположены во всех округах города максимально близко к домам, включенным в программу реновации.

