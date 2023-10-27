Собянин: Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

По прогнозам синоптиков, в выходные дни в столице сохранится непогода. Городские службы работают в режиме повышенной готовности. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

«Ожидается снег, переходящий в дождь. Из-за колебания температуры возможны гололедица, налипание мокрого снега на деревьях и проводах», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Сергей Собянин попросил автомобилистов быть особенно внимательными на дороге и соблюдать скоростной режим. По возможности следует воздержаться от поездок на личном транспорте.

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