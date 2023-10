Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве завершился Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди машинистов метро. Победителем стал машинист Московского метрополитена Павел Ткач.

«Павел пришел работать в электродепо “Сокол” 10 лет назад. Он профессионально управлял различными типами подвижного состава. За это время столичное метро преобразилось: открыто свыше 100 новых станций, что привело к увеличению протяженности сети больше чем в 1,5 раза», — сообщил Сергей Собянин.

Федеральный конкурс профмастерства среди машинистов электропоездов метро состоялся в России впервые. Испытания для участников со всей страны проходили на площадках транспортного комплекса столицы.

Машинист Большой кольцевой линии Павел Ткач в июне занял первое место в конкурсе «Московские мастера». Он управлял самыми разными типами поездов. Сейчас лучший машинист России возит пассажиров на современных поездах «Москва-2020».

«В Москве сегодня работает свыше пяти тысяч машинистов электропоездов. Это одна из самых востребованных и необходимых профессий в московском транспорте», — подчеркнул Сергей Собянин.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI