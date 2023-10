Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

На телеканале «Санкт-Петербург» в программе «Объясняем. СПб» вышел сюжет о вступивших в силу с 1 сентября изменениях для автомобилистов, согласно которым, в частности, запрещается использование летних шин в зимние месяцы. Игорь Граевский, старший преподаватель кафедры технической эксплуатации транспортных средств СПбГАСУ, рассказал о том, каким образом эти изменения делают дорожную ситуацию безопасней.

Игорь Граевский (фрагмент сюжета на канале «Санкт-Петербург»)

По словам преподавателя, коэффициент сцепления шин с дорогой влияет не только на то, насколько быстро автомобиль может тронуться с места на скользкой поверхности, но и на то, насколько он эффективно тормозит, насколько сильно на автомобиль действуют боковые силы, на возможность сохранять управление. Менять резину нужно, когда температура на столбике термометра приближается к плюс пяти градусам. При выборе самое главное – понимать, сколько стоит колесо средней размерности. Слишком низкая цена говорит о том, что, скорее всего, резина изготавливалась без строгого соблюдения необходимых технологий.

Игорь Граевский поделился советами, как подготовить автомобиль к зимнему сезону: необходимо зарядить аккумулятор, проверить плотность охлаждающей жидкости, заменить воздушный фильтр и масло. Имеет смысл на всякий случай положить в багажник лопату и буксировочный трос, а в случае, если предполагается использовать машину в сложных условиях, ещё и приспособления противоскольжения.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI