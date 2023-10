«Предприниматель должен стать действующим лицом и бенефициаром деятельности университета»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

© Высшая школа экономики

В Институте образования НИУ ВШЭ состоялась экспертная дискуссия о предпринимательской деятельности студентов и обучении предпринимательству в университетах. В ней приняли участие эксперты из системы высшего образования, в том числе руководители Вышки, а также представители Госдумы, Агентства стратегических инициатив и действующие предприниматели. Актуальность дискуссии обусловлена ростом внимания государства и общества к теме студенческого предпринимательства. В частности, в начале 2023 года гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с предложением запустить в России программу «Университет предпринимателей».

Открывая дискуссию в Вышке, ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов подчеркнул, что она проводится на площадке Института образования, давно работающего в структуре университета и являющегося центром профессиональной экспертизы системы образования страны. «Я рад присутствовать на открытом семинаре в университетской среде, в университетской атмосфере, и для нас такая открытость — культура нормального академического разговора», — добавил он. С основными докладами выступили проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов и заведующий Лабораторией исследований человеческого потенциала и образования НИУ ВШЭ Павел Сорокин. Доклад Дмитрия Земцова был посвящен исследованию на тему «Сообщества технологических энтузиастов и развитие студенческого предпринимательства». Нужно было найти ответ на вопрос, могут ли такие сообщества стать драйверами изменений, которые востребованы обществом и которые общество требует от университетов. Изменения заключаются в том, чтобы университеты не просто готовили кадры, а формировали прослойку молодых предпринимателей.

Объектами исследования стали университетские сообщества технологических энтузиастов и площадки, на которых они работают (фаблабы, ЦМИТы, кружки), материалом исследования — глубинные интервью лидеров и участников студенческих технологических центров. Также Дмитрий Земцов использовал результаты своего включенного наблюдения — с 2014 по 2022 год он имел прямое отношение к поддержке таких центров. Как выяснилось, сообщества технологических энтузиастов в университетах, расположенных в разных частях страны, похожи. Люди приходят туда со своими проектами, там развита ценность рывка и прорыва, ценится кооперация, при этом никто не борется за формальное лидерство. Люди стремятся сделать проект, который не сделала бы другая команда, а практики борьбы за прибыль и полномочия для них не являются ключевыми. «Все они очень живо говорят о том, что готовы менять образование прямо сейчас, то есть становиться частью университетов, их амбиция — сделать новый университет, построенный по принципу этих же сообществ», — заключил Дмитрий Земцов. Павел Сорокин в своем докладе рассказал о результатах другого исследования, которое проводится в течение последних пяти-шести лет и посвящено обучению предпринимательству в России, странах СНГ и в мире в целом. «Для меня самого эта тема стала ключевой в научной карьере, потому что я понял, что предпринимательская деятельность как таковая — это, наверное, самое главное, к чему должно готовить образование, его наиболее значимый вклад в развитие страны, а не только отдельного человека», — отметил он.

Исследователь сообщил, что сейчас в России, как и во всем мире, наблюдается бум инициатив по обучению предпринимательству. Это важная часть деятельности современного университета, ведь такое обучение формирует навыки, востребованные обществом и экономикой, способствует трансформации университетов в среду продуктивной проектно-учебной деятельности, помогает доводить до рынка научные разработки благодаря вовлечению студентов. Его трудно имитировать из-за ориентации на внешние рынки, оно эффективнее лекций и других пассивных форматов. Павел Сорокин подчеркнул, что Россия является одним из мировых лидеров движения по обучению предпринимательству в вузах. В 2021 году, изучая российскую экосистему поддержки студенческого предпринимательства, исследователи обнаружили около 7 тыс. университетских предпринимательских проектов, в том числе 428 достаточно зрелых. Все элементы эффективности федерального проекта «Платформа университетского предпринимательского образования» (тренинги, акселераторы, стартап-студии и проч.) в ходе мониторинга они оценили положительно.

Комментируя доклады, депутат Госдумы, руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев отметил, что любой опыт предпринимательства или предпринимательского образования делает человека сильнее. Издержки заключаются разве что в том, что такой человек может отказаться работать по найму, видя себя по меньшей мере Илоном Маском или президентом сверхдержавы. Депутат сравнил обучение предпринимательству с ликвидацией безграмотности в СССР, когда людей учили читать и писать, но никто не думал, что кто-то из них станет журналистом, поэтом или прозаиком. По его мнению, студентов нужно вовлекать в организаторские практики, чтобы они умели подбирать людей в свою команду, переходить от управления 20 сотрудниками к управлению 50, 100, а это разные навыки, и их нужно приобретать. Еще один важный фактор — наличие отраслевых знаний: например, для реализации инженерного проекта нужно иметь инженерную базу. Гендиректор Научного парка МГУ Олег Мовсесян считает, что технологический предприниматель — это человек с большим набором компетенций. «Как всему этому обучить? Хорошо, что в университетах об этом говорят, этому учат, но в навыки это превращается, когда человек делает бизнес-проект. Мы в Научном парке МГУ занимаемся акселерационными программами — разработали методику, которая позволяет ребятам получить навыки на практике», — рассказал он.

По мнению вице-президента Сколтеха Алексея Ситникова, обычный университетский профессор не может быть ментором и обучать предпринимательству, ведь его жизненная стратегия максимально удалена от риска. При этом профессор считается уважаемым человеком, чего нельзя сказать о предпринимателе. «В проекте, который мы пытаемся реализовать, предприниматель должен занять достойное место в университетской среде. Подвиньтесь, товарищи профессора! Так в свое время ученые потеснили в университетах священников», — пояснил Алексей Ситников. Основатель и гендиректор частной космической компании SR Space, выпускник МИСиС Олег Мансуров начал свое выступление со слов благодарности «многим людям, которые здесь собрались», и рассказал, что костяк его команды сформировался в университете на базе фаблаба. По его мнению, постоянная проектная, предпринимательская и иная деятельность в студенческие годы вырабатывает паттерны поведения, которые в тридцатилетнем возрасте позволяют человеку действовать во многих ситуациях как предпринимателю. «То, что мы проходили в середине 2010-х годов в рамках курса РВК, сейчас помогает решать прикладные задачи», — добавил он.

Профессор, руководитель майнора Бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ «Стартап как диплом» Маргарита Зобнина рассказала о своих студентах, которые, реализуя небольшие проекты (например, делая свечи и продавая их), учатся зарабатывать и получают первый бесценный опыт предпринимательского успеха. Проблему она видит в том, что университет не отслеживает, как они развиваются дальше, так что необходимо наладить систему мониторинга — формировать сообщество выпускников-предпринимателей и налаживать с ними кооперацию, усиливая друг друга. Итоги дискуссии подвел операционный директор Агентства стратегических инициатив Георгий Белозеров. Он отметил, что есть два разных мира — мир предпринимательства и мир высшего образования — и их нужно сделать единым целым. «В этом заключается главная задача программы “Университет предпринимателей”, ее главный эволюционный шаг. Предприниматель должен стать действующим лицом и бенефициаром деятельности университета. Над этим мы будем вместе работать», — заключил он.

