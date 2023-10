Праздник культуры и дружбы: в Политехе прошла «Золотая осень»

Source: MIL-OSI Russian Language News

25 октября в Политехническом университете состоялся межнациональный фестиваль студентов петербургских вузов «Золотая осень», организованный Комитетом по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга. Мероприятие проходит в 26-й раз и в этом году объединило семь стран и десять университетов.

На сцене Белого зала СПбПУ талантливые ребята из Анголы, Индонезии, Монголии, Казахстана, Туркменистана, Беларуси представили свою уникальную национальную культуру.

«С каждым годом появляется всё больше разных конкурсов, новых идей, особенно актуальных с течением времени. Но фестиваль „Золотая осень“ — золотой, как сезон в природе, и всегда останется золотым. Это востребованное ежегодное мероприятие — яркое, интересное, переменчивое, как наша погода. Меня всегда поражает, как представители технических специальностей каждый раз демонстрируют абсолютно разные творческие достижения, вызывающие восторг. Желаю участникам успехов и удачи, а Правительство Санкт-Петербурга всегда будет поддерживать такие мероприятия», — обратилась к ребятам заместитель председателя Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга Анна Степанова.

Все эти годы фестиваль «Золотая осень» проводится в СПбПУ. Политех занимает третье место среди технических университетов России по количеству иностранных студентов, объединяя около семи тысяч учащихся из других стран, и сохраняет глубокие культурные традиции.

«Для нас большая честь проводить в Политехническом университете фестиваль, который собирает талантливых участников и создаёт волшебную атмосферу творчества. Творческое начало есть абсолютно в каждом. Наша задача — создавать такие мероприятия и организовать для студентов такую среду, чтобы их творческие способности раскрывались», — отметил проректор по молодёжной политике и коммуникативным технологиям СПбПУ Максим Пашоликов.

Начинающие исполнители из разных стран демонстрировали вокальные данные, игру на музыкальных инструментах, танцевальные умения. Жюри, в состав которого вошли члены национальных общественных организаций, представители театров Санкт-Петербурга и вузов, оценивало яркий национальный колорит, оригинальность выступления, высокий художественный уровень и артистичность.

Победу в номинации «Вокал» одержала Аполлинария Коваленко, представлявшая Республику Беларусь и Российский государственный институт сценических искусств.

«Было невероятно интересно познакомиться с талантливыми людьми и ощутить новые эмоции. Надеюсь, фестиваль будет каждый год открывать новые таланты нашего большого многонационального мира», — поделилась Аполлинария.

Студентка Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова Батжаргал Ундралмаа познакомила слушателей с монгольским смычковым музыкальным инструментом, и заняла первое место в номинации «Инструментальная музыка».

«Я впервые участвовала в таком масштабном российском фестивале, очень рада представить ценность своей культуры. Большое спасибо организаторам и зрителям за радушный приём», — рассказала Батжаргал.

Лучшими в номинации «Танец» стали студенты Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича. Коллектив «BonchYes» исполнил танец «Шуба».

Ребята из Индонезии представляли Политехнический университет. Они поделились, что, хоть и не попали в тройку лучших, им было приятно показать любовь к своей стране и Санкт-Петербургу.

Победители и призёры получили от Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга памятные подарки — статуэтки в виде золотых, серебряных и бронзовых кленовых листьев, сертификаты на посещение Мариинского театра.

