Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

23 октября состоялся визит генерального директора АО «РТ-Медицинские технологии» Сергея Дмитроченко в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, во время которого обсуждались вопросы сотрудничества в области медицинского приборостроения.

В Политехе генеральный директор АО «РТ-Медицинские технологии» Сергей Дмитроченко провел деловые переговоры с ректором СПбПУ, академиком РАН Андреем Рудским. В разговоре участвовали учёный секретарь СПбПУ Дмитрий Карпов, директор ИБСиБ Андрей Васин. АО «РТ-Медицинские технологии» также представляли советник генерального директора Максим Сушко и руководитель проектов Андрей Рябов.

В рамках переговоров стороны заключили соглашение о сотрудничестве между СПбПУ и АО «РТ-Медицинские технологии», а также обсудили шаги по дальнейшему расширению взаимодействия.

«Разработка медицинской техники и изделий медицинского назначения является одной из наиболее важных задач, которая стоит перед сотрудниками нашего института, — поделился итогами встречи директор ИБСиБ Андрей Васин. — В ИБСиБ, и в Политехе в целом, реализуется целый ряд проектов в области создания новых приборов и материалов для медицины. Некоторые из этих проектов, в частности комплекс „Диатер“ , реализовывались при участии дочерних предприятий Ростеха. Так что у нас уже есть успешный опыт сотрудничества в этой области. Я уверен, что партнерство Политеха с АО „РТ-Медицинские технологии“ позволит нам совместно решать самые актуальные задачи в сфере медицинского приборостроения, создавать и выводить на рынок новую медицинскую технику и материалы, а также готовить высококвалифицированные кадры для отечественной медицинской промышленности. Уверен, что наше сотрудничество с АО „РТ-Медицинские технологии“ будет взаимовыгодным и успешным».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI