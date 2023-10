НГУ и университеты Республики Узбекистан договорились о развитии сотрудничества

Source: MIL-OSI Russian Language News

25 сентября состоялась встреча руководства Новосибирского государственного университета с делегацией из Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека (НУУз) и Джизакского государственного педагогического университета им. Абдуллы Кадыри (ДГПУ).

Со стороны НГУ во встрече приняли участие ректор университета, академик РАН Михаил Федорук, начальник управления экспорта образования Евгений Сагайдак, директор Гуманитарного института Андрей Зуев. От Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека присутствовали академик Академии наук Республики Узбекистан, профессор Анатолий Сагдуллаев, декан Исторического факультета Алишер Муминов, заведующий кафедрой «История Узбекистана» Ахмаджон Холикулов, заведующий кафедрой «Археологии» Файзулла Очилдиев, профессор кафедры «История Узбекистана» Ольга Кобзева. Джизакский государственный педагогический университет им. Абдуллы Кадыри представлял заведующий кафедрой «История Узбекистана» Фуркат Тошбоев.

На встрече обсуждались итоги пятилетнего сотрудничества между НГУ и НУУз в сфере науки и образования, перспективы расширения действующих форматов взаимодействия и привлечения новых партнеров для расширения масштабов совместных проектов в различных областях гуманитарных наук.

Договор о культурном и научном сотрудничестве между НГУ и НУУз был подписан в 2018 году. По инициативе НГУ в 2019 году создано неформальное объединение историков – Консорциум исследователей истории Северной и Центральной Азии, целью которого является развитие международного научного партнерства академических, образовательных, культурных и иных организаций, изучающих историю стран Северной и Центральной Азии и содействие межкультурному диалогу в научной среде, сохранению, развитию и взаимообогащению культурно-исторического наследия народов этих регионов. В том же году в числе первых к консорциуму присоединился НУУз. В 2021 году меморандум о взаимопонимании и соглашение о сотрудничестве в рамках консорциума заключил ДГПУ. Результатами сотрудничества в рамках консорциума стали издание одной индивидуальной и двух коллективных монографий, проведение трех международных научных форумов «Наследие» на базе НГУ в 2020, 2021 и 2023 годах и двух конференций на площадках университетов Узбекистана в 2022 и 2023 годах, сотрудниками НГУ, НУУз и ДГПУ прочитано более десятка открытых лекций для российских и узбекских студентов.

