Московская компания разработала навесную станцию быстрой зарядки для электротранспорта

Столичный производитель бытовых и коммерческих электрозарядных станций первым в России разработал навесную станцию для быстрой зарядки электротранспорта. Одновременно она может питать два автомобиля. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Устройство можно разместить на фасадах многоквартирных домов, торговых центров и офисных зданий, что особенно актуально для мегаполисов, где важно рационально использовать городское пространство.

«Навесная электростанция компании Engy мощностью 80 киловатт сможет одновременно заряжать два автомобиля до 80 процентов примерно за 40 минут. Устройство на 95 процентов состоит из отечественных комплектующих. Оно будет запущено в серийное производство в конце ноября, в год компания планирует выпускать не менее 1,2 тысячи таких зарядок», — отметил Владислав Овчинский.

Устройства управляются с помощью специального мобильного приложения. Они всепогодные и оборудованы необходимыми системами безопасности. Кроме того, благодаря светодиодной подсветке, индивидуальной цветовой индикации зарядных разъемов и яркому освещению парковочного пространства зарядной станцией можно будет комфортно пользоваться в темное время суток. Конструкция исключает контакт кабелей с дорожным покрытием, что обеспечивает опрятный внешний вид.

«Компания реализует комплексные проекты по развитию не зависящей от импорта зарядной инфраструктуры России. Так, нами была разработана собственная система централизованного управления зарядной инфраструктурой, которая обеспечивает дистанционный контроль станций, обновление программного обеспечения, мониторинг состояния показателей работоспособности, учет потребления энергии, квот и доступов», — рассказал генеральный директор компании Олег Синюхин.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться большим, малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также к системной поддержке города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Помимо этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

Москва — город с развитым производством. В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Столичное предприятие расширило ассортимент зарядных станций для электротранспорта в 2,5 раза за полгода

