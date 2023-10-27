Мокрый снег и гололедица: москвичей предупредили об ухудшении погодных условий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В ближайшее время в столице ухудшится погода. С 15:00 27 октября до утра 28 октября в столице местами ожидается мокрый снег и гололедица

В таких погодных условиях возможны затруднения движения и рост числа аварийных ситуаций на дорогах. Водителей из-за плохой видимости просят быть предельно внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим. По возможности лучше воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходам стоит выбирать нескользящую обувь с рельефной подошвой. Людям пожилого возраста или тем, у кого есть заболевания опорно-двигательного аппарата, рекомендуется захватить трость с резиновым наконечником.

В чрезвычайной ситуации нужно звонить в экстренные службы по единому номеру: 112.

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