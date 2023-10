Команда МФТИ по шахматам заняла второе место, обойдя команды Федерации шахмат Москвы и Государственной думы

Source: MIL-OSI Russian Language News

В cреду, 25 октября, в Центральном доме шахматиста имени М. Ботвинника состоялся командный шахматный турнир «Игра Королей», организованный одноименным деловым клубом при поддержке Федерации шахмат России и в партнерстве с компаниями BSR Partners и Mazalt Group.

Участники турнира — шахматисты и предприниматели. Соревнование проходило по швейцарской системе в семь туров с контролем времени пять минут до конца партии плюс две секунды на ход. Всего приняло участие 27 команд.

Команду МФТИ представляли студенты и выпускники Физтеха, представители шахматного сообщества CHESS MIPT: мастер FIDE Тимур Фахрутдинов, международный мастер Мартин Стукан, мастер FIDE Булат Муртазин, женский мастер FIDE Марья Киселева и Андрей Данилов. Команда и участие в турнире были организованы при содействии Физтех-Союза и Центра инициатив выпускников МФТИ.

В течение всего турнира команда МФТИ шла в лидерах и поделила первое и третье места. По дополнительным показателям команда Физтеха заняла второе место, обойдя команды Федерации шахмат Москвы и Государственной думы. Первое место досталось команде «Снежная королева», которая в личной встрече уступила только команде МФТИ.

Поздравляем физтехов!

