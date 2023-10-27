Итоги приемной кампании 2023 года обсудили на заседании Ученого совета ВШЭ

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Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Проректор НИУ ВШЭ Вячеслав Башев представил членам Ученого совета информацию о том, как проходила приемная кампания в 2023 году.

25 октября состоялось заседание Ученого совета НИУ ВШЭ , на котором были подведены итоги приемной кампании 2023 года по программам бакалавриата и магистратуры в офлайн- и онлайн-форматах. По сравнению с прошлым годом выросло количество абитуриентов во всех четырех кампусах Вышки. Средний балл ЕГЭ поступивших в НИУ ВШЭ на бюджетные места составил 94,7 балла.

На федеральном уровне активно развивалась возможность для абитуриентов подавать заявления в вузы с помощью портала «Госуслуги», отметил он. «Это повлекло за собой как множественные работы постоянной интеграции с нашей стороны, так и активное использование абитуриентами данного сервиса. Число подавших заявления через “Госуслуги” среди абитуриентов Вышки в этом году выросло в два раза — с 20 до 40%», — сказал Вячеслав Башев. Проректор подчеркнул, что, несмотря на это, по прежнему наиболее популярным остается способ подачи документов онлайн через личный кабинет абитуриента: им воспользовалось 43% поступающих. Остальные же предпочли представить документы в Приемную комиссию университета лично или через оператора почтовой связи.

Вячеслав Башев обратил внимание, что представление электронного оригинала аттестата через портал «Госуслуги» теперь приравнивается к его физической подаче. «Это станет нормой, приносить оригинал в вуз необязательно», — подчеркнул он.

Проректор НИУ ВШЭ отметил увеличение числа абитуриентов во всех кампусах Высшей школы экономики: в совокупности за пять лет оно составило 45,2%.

В рамках приемной кампании 2023 года все программы бакалавриата выполнили контрольные цифры приема. Рекордным является не только число абитуриентов, но и количество поступивших на программы бакалавриата и специалитета: всего в этом году на первый курс было принято 10 756 человек вместе с иностранными гражданами (в прошлом году эта цифра составила 10 622). Вырос и проходной балл на ряде программ, особенно по физико-математическому профилю.

Как и в бакалавриате, в магистратуре число абитуриентов во всех кампусах Вышки также выросло. Количество первокурсников составило 8250 человек, в прошлом году — 6774.

В 2023 году среди абитуриентов 27% рассматривали только НИУ ВШЭ для обучения в бакалавриате, в магистратуре цифра достигала 52%, поделился Иван Груздев, директор по внутренним исследованиям и академическому развитию студентов ВШЭ.

Итоги приема в онлайн-кампус ВШЭ

Итоги приемной кампании — 2023 в онлайн-кампус Высшей школы экономики подвел проректор университета Сергей Рощин. Он отметил, что «Вышка Онлайн» является лидером по числу студентов и программ, реализуемых в онлайн-формате, в России и странах СНГ: на 21 программу высшего образования поступило 1518 магистрантов и 232 бакалавра.