Исполнилось 100 лет со дня рождения Спартака Тимофеевича Беляева

Сегодня, 27 октября, исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося ученого, академика АН СССР, доктора физико-математических наук Спартака Тимофеевича Беляева. В честь этой знаменательной даты в Институте ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН проходит научный семинар. В числе выступающих — академик РАН, профессор кафедры физики ускорителей Физического факультета НГУ Николай Диканский, профессор кафедры теоретической физики и кафедры физики элементарных частиц Физического факультета НГУ Александр Мильштейн, а также ученых из ИЯФ Со РАН и зарубежных университетов. Подготовлена выставка фотографий и трудов на стенде библиотеки ИЯФ СО РАН.

Академик Спартак Тимофеевич Беляев — выдающийся ученый, внесший большой вклад в развитие теоретической физики. С.Т. Беляев родился в 27 октября 1923 года в Москве. В 1941 году после окончания школы он добился отправки на фронт и с ноября 1941 года до самой победы воевал радистом-разведчиком, закончив войну в Берлине в звании младшего лейтенанта.

После демобилизации в 1946 году С.Т. Беляев поступил на физфак МГУ и на следующий год перевелся на физико-технический факультет, из которого был впоследствии образован Московский физико-технический институт. Здесь будущий академик встретился с Л.Д. Ландау, который читал курс квантовой механики. Эта встреча определила научные интересы С.Т. Беляева. Он считал Л.Д. Ландау своим учителем. Будучи еще студентом, С.Т. Беляев начал свою научную деятельность в Лаборатории измерительных приборов АН СССР (ныне Федеральный центр «Курчатовский институт») под руководством А.М. Будкера. Здесь же он стал работать после окончания учебы. В этот период им, совместно с А.М. Будкером, было выведено кинетическое уравнение для релятивистской плазмы в сильных полях и разработаны методы его решения.

Пятидесятые годы прошлого века были временем бурного развития квантовой теории многих тел, и эта тематика не могла пройти мимо внимания молодого физика. В 1957 году он опубликовал две фундаментальные работы по теории неидеального бозе-газа, которые до сих пор широко цитируются в литературе по этой тематике. Наиболее важные результаты были получены С.Т. Беляевым в области ядерной физики, исследовать которую он начал во время своего пребывания в 1958 году в Институте Нильса Бора в Копенгагене.

В 1962 году С.Т. Беляев с группой молодых физиков переехал по инициативе А.М. Будкера в Академгородок. Здесь в ИЯФ был организован теоретический отдел, который он возглавил. В 1965 — 1978 годах С.Т. Беляев был ректором НГУ. Сегодняшний высокий рейтинг университета в естественных науках во многом обязан деятельности С.Т. Беляева на посту ректора.

Желающие также могут ознакомиться с книгой С.Т. Беляева «Моя профессия — теоретическая физика». Ссылка на книгу: https://drive.google.com/file/d/1-ukXyiKLEgRfcfJuRFBIcIPBwE2-2IfN/view?usp=sharing

