ИПМЭиТ развивает сотрудничество с ведущими университетами Китая

С 13 по 22 октября делегация Высшей инженерно-экономической школы (ВИЭШ) Института промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ посетила четыре крупнейших университета и три средних общеобразовательных школы Китая. Цель визитов — укрепление связей и обсуждение взаимодействия в области образования и научных исследований.

В состав делегации вошли директор Высшей инженерно-экономической школы ИМПЭиТ Дмитрий Родионов, заместитель директора ВИЭШ по международной деятельности Татьяна Мокеева, руководитель международных краткосрочных образовательных программ ВИЭШ Екатерина Бурова, а также представители ВИЭШ в Китае Хаун Тао, Чэн Цзыхао, Ян Цзинмэй.

Во время визита в Ланчжоуский университет финансов и экономики политехники провели переговоры с руководством вуза. Участники договорились развивать сотрудничество в образовательном и научном направлениях, в том числе планируется обмен студентами и преподавателями, проведение краткосрочных образовательных программ, совместная организация научных исследований.

Важным событием стало подписание рабочего плана сотрудничества с Университетом финансов и экономики Внутренней Монголии, который предусматривает реализацию совместной образовательной программы «Международные финансы».

Также доценты ВИЭШ СПбПУ Татьяна Мокеева и Екатерина Бурова провели открытые лекции для студентов Ланчжоуского университета финансов и экономики и Университета финансов и экономики Внутренней Монголии. Директор ВИЭШ СПбПУ Дмитрий Родионов рассказал об истории СПбПУ, образовательных программах, проектах и возможностях, которые университет предоставляет иностранным студентам.

«Я надеюсь, что инициативы, которые мы сегодня обсуждаем, станут надёжным фундаментом нашего сотрудничества, и в будущем у наших университетов появятся общие истории успеха», — подчеркнул Дмитрий Родионов.

В Педагогическом университете Внутренней Монголии и Педагогическом колледже Баотоу делегация Политеха обсудила вопросы развития образования и обмена опытом, перспективы сотрудничества в различных направлениях между российским и китайским вузами.

Во время образовательного форума, который прошёл в Средней школе № 6 города Баотоу с участием Средней школы № 3 города Линьхэ и Средней школы № 1 города Чжуньци, политехники обсудили с коллегами развитие взаимовыгодного сотрудничества с ИПМЭиТ. Большой интерес у представителей школ вызвали краткосрочные программы ВИЭШ, в которых смогут участвовать школьники Китая.

Подводя итоги поездки, представители ИПМЭиТ отметили, что им удалось на встречах с китайскими университетами и школами обсудить международное сотрудничество и совместную реализацию проектов по развитию образования и науки, обменяться передовыми практиками и знаниями.

