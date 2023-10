«За верность науке»: пресс-служба Политеха вошла в топ-3 научных пресс-служб России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

26 октября в концертном зале «Зарядье» были объявлены лауреаты IX Всероссийской премии «За верность науке». Лучшие популяризаторы отечественной науки получили награды из рук заместителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации, пресс-секретаря Дмитрия Пескова, заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова и других высокопоставленных гостей.

В этом году на конкурс пришло рекордное количество заявок — более 1200 из 78 регионов. Чем жёстче конкурентная борьба — тем ценнее приз. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого получил диплом, заняв третье место в номинации «Научная пресс-служба года», в которой представлены пресс-службы вузов и научно-исследовательских организаций. Оргкомитет премии высоко оценил работу политехников по освещению научных достижений и исследовательских проектов в 2022–2023 годах.

«Мы чувствуем большую радость и гордость за то, что Политех вошёл в шорт-лист сразу в трёх номинациях и стал призёром в одной из них, а именно „Научная пресс-служба года“, — поделилась начальник Управления по связям с общественностью СПбПУ Марианна Дьякова. — Это большая, серьёзная, консолидированная работа, которая требует усилий не только Управления по связям с общественностью, но и наших учёных, руководства и сотрудников университета, профессорско-преподавательского состава, студентов, которые вовлечены в научно-исследовательскую работу. Поэтому мы воспринимаем эту награду как высокую оценку нашего труда и стимул двигаться дальше, развивать медийные ресурсы, на которых мы рассказываем о науке в Политехе, спецпроекты, дзен-канал „Теория большого Политеха“ с огромным количеством интересной информации о науке, представленной в увлекательной форме».

Премия «За верность науке» присуждается с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации науки. Организатор — Министерство науки и высшего образования РФ. Стратегические партнёры мероприятия — Российская академия наук, НИЦ «Курчатовский институт» и МГУ имени М. В. Ломоносова. Поддержку премии оказывает Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт». Премия стала одним из ключевых проектов Десятилетия науки и технологий.

