Завершен капремонт коллектора «Солнечная аллея» в Зеленограде

В Зеленограде завершен капитальный ремонт коммуникационного коллектора «Солнечная аллея». Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Коллектор “Солнечная аллея” был построен 40 лет назад. Благодаря проведенным работам срок его безопасной эксплуатации увеличен минимум в два раза. Проект полностью исключал земляные работы и разрытия, поэтому ремонт не доставил никаких неудобств местным жителям, подача энергоресурсов осуществлялась в полном объеме», — отметил Петр Бирюков.

Капитальный ремонт коллектора проходил в несколько этапов. Сначала специалисты провели комплекс подготовительных мероприятий. Он включал защиту кабеля и других коммуникаций и очистку бетонных поверхностей от старой штукатурки и разрушенного слоя. На втором этапе укрепили кирпичную кладку стен коллектора, восстановили водонепроницаемость и гидроизоляцию. Также провели работы по усилению и восстановлению почти пяти тысяч квадратных метров строительных конструкций и их несущей способности.

В Москве идет планомерная работа по поддержанию в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проложены трубопроводы и кабели связи. Своевременное обновление этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций.

