Дайджест #ГУУговорит: внешний долг падает, пенсии поднимаются

Очень много интересного рассказали эксперты Государственного университета управления на этой неделе. Есть позитивные новости, критика и полезные советы, например, гайд по вступлению в наследство. Надеемся он пригодится вам ещё не скоро, ведь продолжительность жизни в России растёт. Как и пенсии. Как и промышленность. Как и урожаи. Вот внешний долг падает, но это никого не печалит.

— Начальник Управления международного сотрудничества ГУУ Игорь Поляченко прогнозирует большие жертвы наземной операции в секторе Газа. «С точки зрения целей, Израиль будет стремиться нанести палестинцам максимальный урон и какая-либо избирательность в целях поражения не прослеживается», — пояснил эксперт.

— Продолжая острую тему Игорь Поляченко высказывает мнение, что после 7 октября вероятность создания полноценного государства Палестина уменьшилась. «Израиль и его союзники не позволят образовать независимое государство, чтобы не допустить угрозы своего существования, так как перед суверенным палестинским государством рано или поздно встанет вопрос возврата потерянных земель и размещения быстро увеличивающегося населения», – утверждает Игорь Анатольевич.

— Заведующий кафедрой управления транспортными комплексами ГУУ Алексей Степанов рассказал о восстановлении автомобильного рынка в России. «Рынок новых автомобилей восстанавливается, но еще не достиг допандемийного уровня. И хотя прибавка, в общем, насколько я помню, в районе 25%, этого еще недостаточно. Необходимо переходить за миллион произведённых авто, чтобы предложение на рынке было гораздо больше», – предполагает эксперт.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков предрекает рост цен на российскую нефть: «Я уверен, что цена за баррель нефти достигнет 100 долларов. Сказать точно, когда это произойдет, сложно. Нефть продается с дисконтом по отношению к цене Brent, но он сокращается. Она сейчас реализуется по цене, существенно превышающей 60 долларов за баррель. Эта стоимость растет. Если смотреть в среднем по месяцам, явно видна тенденция к росту», — сказал Максим Чирков.

— Также Максим Чирков прокомментировал призыв Урсулы фон дер Ляйен усилить санкции против Ирана. «Иранская экономика — реально большая. Абсолютно очевидно, что все предыдущие рестрикции не привели ни к изменению политического курса этого государства, ни к ослаблению экономики», – уверен экономист.

— При обсуждении роста товарооборота России и Китая Максим Чирков предсказал серьёзный рост российской экономики. «Внутренний спрос в России растёт из-за закономерного экономического роста. По прогнозам на конец 2023 года, российская экономика обойдет европейскую в 4 раза по экономическому росту, американскую — в 1,4 раза», — рассказывает эксперт.

— Ещё Максим Чирков рассказал о том, как увеличить рождаемость в России. «Я хоть и экономист, но не думаю, что проблему рождаемости можно решить только деньгами. Да, есть материнский капитал. Он хорошо работает! Можно увеличить какие-то пособия. Но не менее важно создать в обществе образ счастливой многодетной семьи. Чтобы рождение детей ассоциировалось не с трудностями, а с радостью и теплом», – делится мнением Максим Чирков.

— Кроме того, Максим Чирков отмечает стагнацию российского рынка ноутбуков. «В 2023 году проседают продажи и в штуках, и в рублях. Причём продажи, выраженные в деньгах, снижаются сильнее, поскольку на рынке доминируют относительно дешёвые китайские и российские модели», — поясняет экономист.

— Помимо этого Максим Чирков оценил отечественный рынок мебели. Конкурентоспособность российских производителей мебели сильно увеличилась, отмечает экономист: «В условиях ухода многих европейских компаний это абсолютно очевидно. На рынок выходят продавцы, увеличивают свои торговые площади. В том числе начинают занимать площади IKEA городского формата».

— Максим Чирков считает маловероятным принятие законопроекта, наделяющего правительство полномочиями определять цену непродовольственных товаров. Он считает, что жесткие меры в сфере ценообразования могут приводить к искусственному дефициту по соответствующем товарным группам.

— Также Максим Чирков обсуждает валютные качели. «Ситуация в российской экономике говорит о том, что рост должен продолжаться. Некоторое давление на российские индексы оказывает укрепляющийся рубль. Поэтому сильного роста в ближайшие дни я не ожидаю. Основная тенденция, которая сейчас управляет рынком – дорожающий рубль. Под особенным давлением из-за укрепляющегося рубля сейчас находятся российские экспортёры», — отмечает эксперт.

— Доцент кафедры частного права ГУУ Владимир Попов совместно с другими экспертами составил подробный гайд по вступлению в наследство. К примеру, он рассказывает, что до момента внесения записи в Единый государственный реестр недвижимости, который ведёт Росреестр, право собственности у наследника земельного участка, квартиры, дома даже при наличии свидетельства о праве на наследство не возникает, поэтому обращение с заявлением о регистрации необходимо.

— Помимо этого Владимир Попов прокомментировал изъятие государством акций АО «Калининградский морской торговый порт». Таким образом государство усиливает контроль за стратегической отраслью морских перевозок и гарантирует соблюдение интересов Российской Федерации, пояснил он.

— После долгих разговорах о Китае в предыдущие пару недель заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов рассказал о развитии экономических связей России и Индии. «Теперь же можно сказать, что экономические связи двух стран выходят на новый уровень: помимо текущих, традиционных вопросов повестки торгово-экономического сотрудничества, страны, видимо, в перспективе совместно будут участвовать в формировании новой архитектуры глобального миропорядка в рамках БРИКС», – заявил экономист.

— Также Евгений Смирнов описал признаки окончания глобального доминирования США. Один из аспектов – это анонсированная Россией вследствие санкций идея отказа от доллара в международных расчётах, которая была быстро и легко подхвачена другими странами и теперь распространяется во взаимной торговле не только с участием России.

— Кроме того, Евгений Смирнов рассказал об изменениях в структуре внешней торговли России. «В целом, российская внешняя торговля становится более регионально диверсифицированной. Хотя основной объем поставок товаров приходится на Китай, который также обеспечивает и половину российского импорта, Россия перенаправила европейские потоки также на Индию, Турцию, страны Ближнего Востока и Африки», – заметил экономист.

— Ещё Евгений Смирнов рассуждает о последствиях нефтяного эмбарго. «С учётом роста мировых цен на нефть и продолжающегося роста глобального спроса и снижения наблюдаемых мировых запасов нефти, стоимостной объем российского морского экспорта нефти возрос на 10 %. Таким образом, более высокие цены с лихвой компенсируют сокращение поставок».

— Помимо этого Евгений Смирнов оценил возможности ЕС по борьбе с антисанкционными действиями России. Противопоставить разрозненной Европе практически нечего. «В итоге складывается ситуация, что российский импорт почти восстановился до уровня, который был до 2020 года, и более того, по оценкам, среди закупаемых технологий в структуре импорта имеются даже те, которые в Россию раньше не поставлялись (это преимущественно технологии, используемые в оборонно-промышленном комплексе)», – заметил экономист.

— Заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова сообщила о сокращении внешнего долга России. За период с 2020 по 2023 годы он снизился с 31% от ВВП до 14,96% от ВВП по данным на 1 октября 2023 года. Внешний долг сократился не только в абсолютных, но и в относительных показателях: на душу населения он теперь составляет всего $2300. Это минимум с 2006 года. «Сокращение внешнего долга России свидетельствует о снижении её зависимости от глобальных финансовых институтов, а также об эффективности использования внутренних ресурсов для государственной политики стимулирования экономики», – заметила Светлана Сазанова.

— Также Светлана Сазанова рассказала о росте отечественной промышленности. «Доля предприятий обрабатывающей промышленности, использующих иностранную продукцию в объеме более 20%, сократилась с 42% в 2021-м до 36% в 2022-м по сырью, материалам и комплектующим; с 54 до 48% — по машинам и оборудованию; с 51 до 45% — по запасным частям для оборудования», — делится подробностями экономист.

— Помимо этого Светлана Сазанова пролила свет на теневую экономику в России. «На наш взгляд, проблема „теневой занятости” заключается в нежелании работников платить налоги, так как они не видят непосредственной связи между налогами и будущей пенсией, а повышение пенсионного возраста делает получение пенсии всем менее вероятным. В результате россияне стремятся максимизировать свой доход в настоящем, уходя от налогов», – объясняет эксперт.

— Ещё Светлана Сазанова рассказала о нюансах «арктической ипотеки». «Заемщики должны быть не старше 35 лет, иметь гражданство РФ, быть специалистами приоритетных отраслей развития, заключившими контракты на постоянную работу в регионе по одной из действующих региональных программ развития. При этом возрастные ограничения не распространяются на учителей, врачей, профильных специалистов по контракту и на вынужденных переселенцев с Украины», — разъяснила экономист.

— Кроме того, Светлана Сазанова назвала последствия войны с ХАМАС для экономики Израиля. «На рейтинг Израиля негативно повлияет затяжной характер военного конфликта. Если он будет продолжаться, разгораться, то пострадает ряд отраслей израильской экономики: торговля, туризм, транспорта, ресторанный бизнес, развлекательный сектор и др. Затягивает войны с ХАМАС, несомненно, приведёт к падению иностранных инвестиций на более 60% и выводу бизнесов в другие страны», – утверждает эксперт.

— Также Светлана Сазанова критически высказалась о повышении пенсии. «Неработающим пенсионерам живется не сладко. 32% из них вынуждены постоянно экономить, 33,5% пенсионеров хватает средств только на самое необходимое. Только 17% пенсионеров имеют постоянную работу, 77% живут только на пенсию, остальные – имеют подработки», – приводит статистику эксперт.

— В печатной версии издания «Вечерняя Москва» Светлана Сазанова обсудила понижение производительности труда в России. «Если внести в методику оценки производительности труда корректировки, учитывающие теневую экономику и ВВП по ППС, то мы увидим более высокий показатель производительности труда. Технологический же аспект проблемы заключается в том, что российские компании недостаточно инвестируют в техническое перевооружение и обучение персонала», – уточняет Светлана Сазанова.

— Профессор кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Татьяна Каменева рассказала о нюансах цифровизации социальной сферы. «Далеко не все регионы нашей страны имеют бесперебойный доступ к высокоскоростному интернету, что существенно ограничивает возможности равного доступа для всех граждан. О цифровом неравенстве написано и сказано уже достаточно много. Но пока его искоренить не представляется возможным», – напоминает эксперт.

— Доцент кафедры «Финансы и кредит» ГУУ, доктор экономических наук Николай Кузнецов дал советы по вкладам и инвестициям. Многие банки сегодня имеют очень гибкие депозитные шкалы — доходность меняется буквально от месяца к месяцу. Эксперт советует открыть несколько вкладов с возможностью их пополнения на различные сроки. Это позволит зафиксировать доходность на длительный период, перекладывая деньги по окончании короткого вклада на более длинный.

— Говоря на смежную тему, Николай Кузнецов дал советы по инвестициям в золото. «Но будьте готовы нести издержки хранения. И это не только охрана вашего богатства от воров и грабителей, но также и защита металла или изделия от физического повреждения. Купите инвестиционную монету, того же «Георгия Победоносца». И если оставить на ней хоть одну царапину, то стоимость упадет мгновенно и существенно», – предупредил Николай Кузнецов.

— Доцент Института экономики и финансов ГУУ, академик РАЕН Константин Андрианов комментирует исторический минимум внешнего долга России. «Мы в состоянии полностью профинансировать все, даже возросшие в связи с проведением СВО, расходы, поэтому сокращение внешнего долга можно только приветствовать, это укрепит инвестиционный климат в стране», – говорит эксперт.

— Также Константин Андрианов рассказал о надбавках к пенсии с 1 ноября. «Наконец-то почти 8 миллионов человек работающих российских пенсионеров также получат прибавку к пенсии. В среднем пенсии в России вырастут на 14%. Однако для отдельных категорий пенсионеров индексация будет выше», – сообщает экономист и ставит в своей колонке множество острых вопросов.

— Ещё Константин Андрианов комментирует несогласованный пока 12-й пакет санкций против России. В частности, говорит об алмазах, которые могут быть востребованы в Индии, ОАЭ или уйдут на внутренний рынок.

— Кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Юлия Надехина рассказала о меняющемся отношении к полиции в России. По словам эксперта, ухудшение отношения к милиции в постсоветской России было связано с проникновением коррупции в процессы деятельности органов внутренних дел, с развитием новых информационных технологий, к которым милиция была не готова, и многими другими факторами.

— Доцент кафедры социологии и психологии управления ГУУ Светлана Гришаева комментирует инициативу Госдумы по ограничению возраста получения материнского капитала до 25-30 лет. «И у раннего, и у позднего материнства есть свои плюсы и минусы. А эта инициатива ставит женщин в неравные условия, дискриминирует более возрастных мам», — полагает эксперт.

— Доцент кафедры мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Валерия Иванова рассказала об увеличении средней продолжительности жизни в России: «Ожидаемая продолжительность жизни в 2023 году выросла до 73,4 года, это рекордный показатель для нашей страны. С 1961 по 1990 гг. показатель средней продолжительности жизни был равен 69 лет, с 1991 по 2001 гг. продолжительность жизни падала до 64 лет, с 2003 года наблюдается постоянный возрастающий тренд средней продолжительности жизни».

— Профессор ГУУ, член Общественного совета при МВД России Владимир Волох рассказал для чего нужен электронный учёт работодателей и прибывающих в Россию работников-иностранцев. «В эти реестры можно будет закачать все данные о конкретных мигрантах. Работал ли человек ранее в России, нарушил ли административное законодательство, какая у него специальность? Это будет полезно. Но как это будет выполняться? Здесь потребуется большая работа органов внутренних дел», – заметил Владимир Волох.

— Директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Галина Сорокина комментирует второе аграрное чудо в России. «Теплая погода в сентябре и начале октября дала возможность быстрее собрать большую часть урожая. Можно надеяться и на лучшее качество собранного, позволяющее его хранить долгое время».

Что ж, раз картошки с маслом нам точно хватит и стоить они будут не дорого, то на выходных можно закатить пир горой. Или сэкономить на хлебе насущном и вложиться в золото. А можно погулять по первому московскому снегу, который, говорят, некоторое время ещё пролежит. Выбор всегда за вами.

