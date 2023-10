Город сдал в аренду 16 участков для строительства коммерческих объектов с начала года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За девять месяцев 2023 года инвесторы арендовали у города по итогам торгов свыше шести гектаров земли для строительства коммерческой недвижимости. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город предоставляет предпринимателям возможность арендовать на торгах землю для строительства коммерческих объектов. Только за январь — сентябрь этого года инвесторы получили по итогам аукционов 16 участков общей площадью 6,6 гектара. Они возведут более 89 тысяч квадратных метров недвижимости: три торгово-бытовых комплекса, два магазина, производство, спортивно-досуговый и многофункциональный центры, гараж, автозаправку, автомойку и другие объекты», — рассказал Владимир Ефимов.

Больше всего земельных участков — восемь — арендовали на территории Троицкого и Новомосковского административных округов, их площадь составила 2,29 гектара. Еще три объекта площадью 3,02 гектара находятся в Зеленограде, два площадью 0,59 гектара — в Юго-Восточном административном округе. По одному участку инвесторы взяли в аренду на востоке, северо-востоке и западе города, их общая площадь составляет 0,69 гектара.

«Самой крупной сделкой за девять месяцев этого года стала аренда участка площадью 1,7 гектара в Зеленограде. Победитель торгов должен построить здесь жилой комплекс и объект образования общей площадью 33 тысячи квадратных метров. Самый маленький участок площадью 0,03 гектара был арендован в районе Соколиная Гора для возведения торгово-бытового объекта площадью 223,3 квадратного метра», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Информация о земельных участках, выставленных на торги, размещается на инвестиционном портале Москвы, который является одним из самых востребованных специализированных ресурсов для инвесторов. Портал предоставляет исчерпывающую информацию о мерах поддержки, в том числе и для промышленных предприятий, налоговых режимах и льготах. Инвесторы могут напрямую связаться с Правительством Москвы, найти подходящий вид помощи, подать заявки на получение статусов, дающих право на льготы, осмотреть недвижимость, выставленную на торги, и многое другое.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI