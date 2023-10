В ГУУ начался заключительный интенсив для участников трека «Стратегический резерв» программы «Академический резерв»

Source: MIL-OSI Russian Language News

26 октября в центре информационных технологий Государственного университета управления стартовал заключительный двухдневный очный интенсив обучения для участников трека «Стратегический резерв» программы «Академический резерв», реализуемой по приказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Традиционно встреча началась с Гимна Российской Федерации.

С приветственным словом к собравшимся обратился ректор ГУУ Владимир Строев.

«Я недавно вернулся из Омска, где сейчас проходят стажировку участники трека «Кандидаты в оперативный резерв». Тем из вас, кто в следующем году продолжит обучение на этом треке, тоже предстоят стажировки и знакомство с работой в «полевых» условиях. На деле открывается много нюансов, которые следует знать как будущим, так и уже назначенным руководителям. Желаю вам провести эти два дня интенсива с максимальной пользой, поскольку ораторское искусство сегодня играет большое значение в работе руководителя. Я тоже здесь, можете обращаться ко мне по любым вопросам, я открыт для диалога», – поделился Владимир Витальевич.

Советник при ректорате ГУУ Сергей Чуев познакомил участников с программой очного интенсивна и пожелал продуктивной работы.

«Академический резерв – это не просто ступенька для получения диплома или сертификата. Это программа подготовки руководителей, которые будут представлять нашу страну в различных учреждениях. Некоторые участники уже получили руководящие должности, но тем не менее продолжают с нами сотрудничать и участвовать в обучении», – подчеркнул Сергей Владимирович.

В течении двух дней команды слушателей будут прорабатывать свое ораторское мастерство и навыки презентации.

Обучение проводят профессиональные тренеры компании Oratorica, которая с 2003 года организует мероприятия по обучению правильной организации коммуникаций. Лидия Спевак, Владимир Шопинский и Дмитрий Макеев расскажут участникам о секретах ораторского искусства, важности языка тела при выступлении, а также научат импровизировать и отвечать на вопросы слушателей.

В следующий раз участники программы «Академический резерв» соберутся в стенах ГУУ уже в декабре. «Кандидаты в оперативный резерв» пройдут очное обучение и выступят с презентацией разработанных ими проектов.

